В тамбовской области рф поражено предприятие ОПК

В Мичуринске Тамбовской области РФ в ночь на 12 февраля был поражен завод "Прогресс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Также указывается, что ПВО РФ попало в местное училище.

В Мичуринске продолжается декоммунизация завода "Прогресс" - говорится в подписи к одному из видео.

Справочно

Завод "Прогресс" производит гироскопические приборы для стабилизации и управления, курсоуказатели и автопилоты, обеспечивающие навигацию и автоматическое управление полетом, а также датчики угловой скорости и другие элементы пилотажно-навигационных систем.

Продукция используется в самолетах, вертолетах и ракетных комплексах, выполняя ключевые функции управления и ориентации. Завод активно сотрудничает с оборонной промышленностью.

