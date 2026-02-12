В тамбовской области рф поражено предприятие ОПК
В ночь на 12 февраля в Мичуринске Тамбовской области рф был поражен завод "Прогресс". Также ПВО рф попало в местное училище.
В Мичуринске Тамбовской области РФ в ночь на 12 февраля был поражен завод "Прогресс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Также указывается, что ПВО РФ попало в местное училище.
В Мичуринске продолжается декоммунизация завода "Прогресс"
Завод "Прогресс" производит гироскопические приборы для стабилизации и управления, курсоуказатели и автопилоты, обеспечивающие навигацию и автоматическое управление полетом, а также датчики угловой скорости и другие элементы пилотажно-навигационных систем.
Продукция используется в самолетах, вертолетах и ракетных комплексах, выполняя ключевые функции управления и ориентации. Завод активно сотрудничает с оборонной промышленностью.
