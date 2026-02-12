$43.090.06
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 10173 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 17810 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 15089 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 15325 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 16515 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 24153 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 17680 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21135 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 34621 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24946 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПК

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В ночь на 12 февраля в Мичуринске Тамбовской области рф был поражен завод "Прогресс". Также ПВО рф попало в местное училище.

В тамбовской области рф поражено предприятие ОПК

В Мичуринске Тамбовской области РФ в ночь на 12 февраля был поражен завод "Прогресс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Также указывается, что ПВО РФ попало в местное училище.

В Мичуринске продолжается декоммунизация завода "Прогресс"

- говорится в подписи к одному из видео.

Справочно

Завод "Прогресс" производит гироскопические приборы для стабилизации и управления, курсоуказатели и автопилоты, обеспечивающие навигацию и автоматическое управление полетом, а также датчики угловой скорости и другие элементы пилотажно-навигационных систем.

Продукция используется в самолетах, вертолетах и ракетных комплексах, выполняя ключевые функции управления и ориентации. Завод активно сотрудничает с оборонной промышленностью.

Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях13.01.26, 10:22 • 40144 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия