3818 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
10700 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
19930 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 20032 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 35238 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 36122 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 32084 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32034 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 25508 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 20380 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в волгограде и склады на оккупированных территориях - Генштаб

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Силы обороны Украины в ночь на 11 февраля поразили нефтеперерабатывающий завод в волгограде, а также склады ГСМ, МТЗ, средства ПВО и места сосредоточения противника на временно оккупированных территориях. Генштаб ВСУ сообщил о пожаре на НПЗ и уточнении масштабов ущерба.

Силы обороны Украины в ночь на 11 февраля поразили нефтеперерабатывающий завод в волгограде, а на временно оккупированных территориях - склады ГСМ и МТЗ, средства ПВО и места сосредоточения противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В рамках системных мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по важным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории рф

- говорится в сообщении.

Так, в ночь на 11 февраля 2026 года, поражен нефтеперерабатывающий завод "волгоградский" в волгограде, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. На территории объекта зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.

На оккупированной территории Крыма, в районе н.п. Лобаново, поражен склад горюче-смазочных материалов противника.

Также на ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Балочки, поражен склад материально-технического обеспечения врага. В районе н.п. Любимовка под удар попал район сосредоточения военной техники захватчиков. Кроме того, в районе н.п. Гуляйполе наши воины были по сосредоточению живой силы подразделения из состава центра "Рубикон".

На ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Третьяки, поражен зенитный ракетный комплекс "Оса", а на ВОТ Херсонской области, в районе н.п. Воскресенское, поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор".

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем системно будут осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора

- подчеркнули в Генштабе.

Напомним

Пилоты батальона Asgard 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем поразили два ЗРК "Тор-М2" противника стоимостью около 50 млн долларов. С начала года операторы 412-й бригады уничтожили 13 зенитных ракетных комплексов.

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Энергетика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Крым