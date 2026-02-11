ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в волгограде и склады на оккупированных территориях - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 11 февраля поразили нефтеперерабатывающий завод в волгограде, а на временно оккупированных территориях - склады ГСМ и МТЗ, средства ПВО и места сосредоточения противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В рамках системных мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по важным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории рф - говорится в сообщении.

Так, в ночь на 11 февраля 2026 года, поражен нефтеперерабатывающий завод "волгоградский" в волгограде, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. На территории объекта зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.

На оккупированной территории Крыма, в районе н.п. Лобаново, поражен склад горюче-смазочных материалов противника.

Также на ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Балочки, поражен склад материально-технического обеспечения врага. В районе н.п. Любимовка под удар попал район сосредоточения военной техники захватчиков. Кроме того, в районе н.п. Гуляйполе наши воины были по сосредоточению живой силы подразделения из состава центра "Рубикон".

На ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Третьяки, поражен зенитный ракетный комплекс "Оса", а на ВОТ Херсонской области, в районе н.п. Воскресенское, поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор".

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем системно будут осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора - подчеркнули в Генштабе.

Напомним

Пилоты батальона Asgard 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем поразили два ЗРК "Тор-М2" противника стоимостью около 50 млн долларов. С начала года операторы 412-й бригады уничтожили 13 зенитных ракетных комплексов.