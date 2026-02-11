$43.090.06
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Психолог пояснив, як працює концепція п'яти мов кохання у стосунках
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Графіки відключень електроенергії
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
УНН Lite
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час Суперболу
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи
ЗСУ уразили нафтопереробний завод у волгограді та склади на окупованих територіях - Генштаб

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Сили оборони України в ніч на 11 лютого уразили нафтопереробний завод у волгограді, а також склади ПММ, МТЗ, засоби ППО та місця зосередження противника на тимчасово окупованих територіях. Генштаб ЗСУ повідомив про пожежу на НПЗ та уточнення масштабів збитків.

ЗСУ уразили нафтопереробний завод у волгограді та склади на окупованих територіях - Генштаб

Сили оборони України у ніч на 11 лютого уразили нафтопереробний завод у волгограді, а на тимчасово окупованих територіях - склади ПММ та МТЗ, засоби ППО і місця зосередження противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

У рамках системних заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по важливих об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території рф

- йдеться в повідомленні.

Так, у ніч на 11 лютого 2026 року, уражено нафтопереробний завод "Волгоградський" в волгограді, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.

На окупованій території Криму, у районі н.п. Лобанове, уражено склад пально-мастильних матеріалів противника.

Також на ТОТ Запорізької області, у районі н.п. Балочки, уражено склад матеріально-технічного забезпечення ворога. У районі н.п. Любимівка під удар потрапив район зосередження військової техніки загарбників. Окрім того, у районі н.п. Гуляйполе наші воїни були по зосередженню живої сили підрозділу зі складу центру "Рубікон".

На ТОТ Донецької області, у районі н.п. Третяки, уражено зенітний ракетний комплекс "Оса", а на ТОТ Херсонської області, у районі н.п. Воскресенське, уражено російський зенітний ракетний комплекс "Тор".

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора

- наголосили у Генштабі.

Нагадаємо

Пілоти батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем уразили два ЗРК "Тор-М2" противника вартістю близько 50 млн доларів. З початку року оператори 412-ї бригади знищили 13 зенітних ракетних комплексів.

Павло Башинський

