ЗСУ уразили нафтопереробний завод у волгограді та склади на окупованих територіях - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України в ніч на 11 лютого уразили нафтопереробний завод у волгограді, а також склади ПММ, МТЗ, засоби ППО та місця зосередження противника на тимчасово окупованих територіях. Генштаб ЗСУ повідомив про пожежу на НПЗ та уточнення масштабів збитків.
Деталі
У рамках системних заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по важливих об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території рф
Так, у ніч на 11 лютого 2026 року, уражено нафтопереробний завод "Волгоградський" в волгограді, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.
На окупованій території Криму, у районі н.п. Лобанове, уражено склад пально-мастильних матеріалів противника.
Також на ТОТ Запорізької області, у районі н.п. Балочки, уражено склад матеріально-технічного забезпечення ворога. У районі н.п. Любимівка під удар потрапив район зосередження військової техніки загарбників. Окрім того, у районі н.п. Гуляйполе наші воїни були по зосередженню живої сили підрозділу зі складу центру "Рубікон".
На ТОТ Донецької області, у районі н.п. Третяки, уражено зенітний ракетний комплекс "Оса", а на ТОТ Херсонської області, у районі н.п. Воскресенське, уражено російський зенітний ракетний комплекс "Тор".
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора
Нагадаємо
Пілоти батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем уразили два ЗРК "Тор-М2" противника вартістю близько 50 млн доларів. З початку року оператори 412-ї бригади знищили 13 зенітних ракетних комплексів.