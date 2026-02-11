ЗСУ уразили нафтопереробний завод у волгограді та склади на окупованих територіях - Генштаб

Сили оборони України у ніч на 11 лютого уразили нафтопереробний завод у волгограді, а на тимчасово окупованих територіях - склади ПММ та МТЗ, засоби ППО і місця зосередження противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

У рамках системних заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по важливих об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території рф - йдеться в повідомленні.

Так, у ніч на 11 лютого 2026 року, уражено нафтопереробний завод "Волгоградський" в волгограді, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.

На окупованій території Криму, у районі н.п. Лобанове, уражено склад пально-мастильних матеріалів противника.

Також на ТОТ Запорізької області, у районі н.п. Балочки, уражено склад матеріально-технічного забезпечення ворога. У районі н.п. Любимівка під удар потрапив район зосередження військової техніки загарбників. Окрім того, у районі н.п. Гуляйполе наші воїни були по зосередженню живої сили підрозділу зі складу центру "Рубікон".

На ТОТ Донецької області, у районі н.п. Третяки, уражено зенітний ракетний комплекс "Оса", а на ТОТ Херсонської області, у районі н.п. Воскресенське, уражено російський зенітний ракетний комплекс "Тор".

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо

Пілоти батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем уразили два ЗРК "Тор-М2" противника вартістю близько 50 млн доларів. З початку року оператори 412-ї бригади знищили 13 зенітних ракетних комплексів.