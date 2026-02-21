Удар по РСЗВ "Торнадо-С" та нафтобазі в Криму - СБС показали кадри ураження
Київ • УНН
Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ уразили РСЗВ 9К515 "Торнадо-С" та нафтобазу в окупованому Криму. Пошкодження підприємства призведе до перебоїв з паливно-мастильними матеріалами.
Оператори Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили РСЗВ 9К515 "Торнадо-С" - далекобійну 300-мм систему залпового вогню, здатну уражати цілі на глибині до 120 км. Також було уражено нафтобазу в селищі Гвардійське в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБС.
Деталі
За даними Сил безпілотних систем, пошкодження підприємства призводить до перебоїв із постачанням паливно-мастильних матеріалів, знижує мобільність угруповання та ускладнює використання Криму як тилової бази.
Сили безпілотних систем планомірно руйнують військову організаційну систему російської армії. Крок за кроком бійці СБС порушують логістику противника, знищують далекобійні вогневі засоби та знижують його спроможність до ведення наступальних дій
Нагадаємо
У ніч на 21 лютого у російській удмуртії пролунали вибухи на території стратегічного "Воткінського заводу". Під удар потрапили цехи №22 та №36, де здійснюється фінальна збірка ракетної техніки.
Згодом у Генштабі ЗСУ уточнили, що удари були завдані ракетами FP-5 "Фламінго".