17:20 • 16105 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
13:53 • 16065 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 25455 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 26155 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 23705 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 22139 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 26111 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 36156 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 27470 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 31402 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 65475 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 80416 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 118145 перегляди
Удар по РСЗВ "Торнадо-С" та нафтобазі в Криму - СБС показали кадри ураження

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ уразили РСЗВ 9К515 "Торнадо-С" та нафтобазу в окупованому Криму. Пошкодження підприємства призведе до перебоїв з паливно-мастильними матеріалами.

Удар по РСЗВ "Торнадо-С" та нафтобазі в Криму - СБС показали кадри ураження

Оператори Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили РСЗВ 9К515 "Торнадо-С" - далекобійну 300-мм систему залпового вогню, здатну уражати цілі на глибині до 120 км. Також було уражено нафтобазу в селищі Гвардійське в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБС.

Деталі

За даними Сил безпілотних систем, пошкодження підприємства призводить до перебоїв із постачанням паливно-мастильних матеріалів, знижує мобільність угруповання та ускладнює використання Криму як тилової бази.

Сили безпілотних систем планомірно руйнують військову організаційну систему російської армії. Крок за кроком бійці СБС порушують логістику противника, знищують далекобійні вогневі засоби та знижують його спроможність до ведення наступальних дій

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 21 лютого у російській удмуртії пролунали вибухи на території стратегічного "Воткінського заводу". Під удар потрапили цехи №22 та №36, де здійснюється фінальна збірка ракетної техніки.

Згодом у Генштабі ЗСУ уточнили, що удари були завдані ракетами FP-5 "Фламінго".

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Крим