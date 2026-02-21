$43.270.00
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
11:17 • 5898 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 10348 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 10176 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
08:00 • 12099 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 21611 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 32247 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26341 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30309 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 27966 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Публікації
Ексклюзиви
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Сили оборони України вразили "Воткінський завод" у росії, який виробляє балістичні ракети. Також уражено нафтопереробний завод, склад пального та майстерню БПЛА.

ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"

Сили оборони України завдали удару по важливих об'єктах ВПК та логістики російських військ, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Удар по підприємству воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті воткінськ (удмуртська республіка, рф) завдали підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ у ніч на 21 лютого. На території заводу зафіксовано пожежу. Результати уточнюються.

"Воткинський завод" має такі функції: виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А"; балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал"

 - повідомили в Генштабі.

Крім того, за попередньою інформацією, підрозділами Сил оборони уражено Нєфтєгорський газопереробний завод у самарській області рф, що задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

На тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад пально-мастильних матеріалів противника (м. Донецьк) та майстерню з виробництва й обслуговування БПЛА (в районі н.п. Нова Каракуба).

У населеному пункті Пологи (ТОТ Запорізької області) Сили оборони завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів окупантів.

Нагадаємо

У ніч на 21 лютого у російській удмуртії пролунали вибухи на території стратегічного "Воткінського заводу". Під удар потрапили цехи №22 та №36, де здійснюється фінальна збірка ракетної техніки.

Євген Устименко

