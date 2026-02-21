ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Київ • УНН
Сили оборони України вразили "Воткінський завод" у росії, який виробляє балістичні ракети. Також уражено нафтопереробний завод, склад пального та майстерню БПЛА.
Сили оборони України завдали удару по важливих об'єктах ВПК та логістики російських військ, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Деталі
Удар по підприємству воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті воткінськ (удмуртська республіка, рф) завдали підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ у ніч на 21 лютого. На території заводу зафіксовано пожежу. Результати уточнюються.
"Воткинський завод" має такі функції: виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А"; балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал"
Крім того, за попередньою інформацією, підрозділами Сил оборони уражено Нєфтєгорський газопереробний завод у самарській області рф, що задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.
На тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад пально-мастильних матеріалів противника (м. Донецьк) та майстерню з виробництва й обслуговування БПЛА (в районі н.п. Нова Каракуба).
У населеному пункті Пологи (ТОТ Запорізької області) Сили оборони завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів окупантів.
Нагадаємо
У ніч на 21 лютого у російській удмуртії пролунали вибухи на території стратегічного "Воткінського заводу". Під удар потрапили цехи №22 та №36, де здійснюється фінальна збірка ракетної техніки.