ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили "Воткинский завод" в россии, который производит баллистические ракеты. Также поражен нефтеперерабатывающий завод, склад горючего и мастерская БПЛА.
Силы обороны Украины нанесли удар по важным объектам ВПК и логистики российских войск, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Детали
Удар по предприятию военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе воткинск (удмуртская республика, рф) нанесли подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ в ночь на 21 февраля. На территории завода зафиксирован пожар. Результаты уточняются.
"Воткинский завод" имеет следующие функции: производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", баллистических ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А"; баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал"
Кроме того, по предварительной информации, подразделениями Сил обороны поражен нефтегорский газоперерабатывающий завод в самарской области рф, задействованный в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.
На временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад горюче-смазочных материалов противника (г. Донецк) и мастерская по производству и обслуживанию БПЛА (в районе н.п. Новая Каракуба).
В населенном пункте Пологи (ВОТ Запорожской области) Силы обороны нанесли поражение по складу материально-технических средств оккупантов.
Напомним
В ночь на 21 февраля в российской Удмуртии прогремели взрывы на территории стратегического "Воткинского завода". Под удар попали цеха №22 и №36, где осуществляется финальная сборка ракетной техники.