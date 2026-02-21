Удар по РСЗО "Торнадо-С" и нефтебазе в Крыму - СБС показали кадры поражения

Операторы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили РСЗО 9К515 "Торнадо-С" - дальнобойную 300-мм систему залпового огня, способную поражать цели на глубине до 120 км. Также была поражена нефтебаза в поселке Гвардейское в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБС.

Подробности

По данным Сил беспилотных систем, повреждение предприятия приводит к перебоям с поставками горюче-смазочных материалов, снижает мобильность группировки и усложняет использование Крыма как тыловой базы.

Силы беспилотных систем планомерно разрушают военную организационную систему российской армии. Шаг за шагом бойцы СБС нарушают логистику противника, уничтожают дальнобойные огневые средства и снижают его способность к ведению наступательных действий - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 21 февраля в российской Удмуртии прогремели взрывы на территории стратегического "Воткинского завода". Под удар попали цеха №22 и №36, где осуществляется финальная сборка ракетной техники.

Впоследствии в Генштабе ВСУ уточнили, что удары были нанесены ракетами FP-5 "Фламинго".