17:20 • 15504 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
13:53 • 15685 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 25095 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 25851 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 23577 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 22062 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 26067 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 36108 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 27443 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 31379 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Удар по РСЗО "Торнадо-С" и нефтебазе в Крыму - СБС показали кадры поражения

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Операторы Сил беспилотных систем ВСУ поразили РСЗО 9К515 "Торнадо-С" и нефтебазу в оккупированном Крыму. Повреждение предприятия приведет к перебоям с горюче-смазочными материалами.

Удар по РСЗО "Торнадо-С" и нефтебазе в Крыму - СБС показали кадры поражения

Операторы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили РСЗО 9К515 "Торнадо-С" - дальнобойную 300-мм систему залпового огня, способную поражать цели на глубине до 120 км. Также была поражена нефтебаза в поселке Гвардейское в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБС.

Подробности

По данным Сил беспилотных систем, повреждение предприятия приводит к перебоям с поставками горюче-смазочных материалов, снижает мобильность группировки и усложняет использование Крыма как тыловой базы.

Силы беспилотных систем планомерно разрушают военную организационную систему российской армии. Шаг за шагом бойцы СБС нарушают логистику противника, уничтожают дальнобойные огневые средства и снижают его способность к ведению наступательных действий

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 21 февраля в российской Удмуртии прогремели взрывы на территории стратегического "Воткинского завода". Под удар попали цеха №22 и №36, где осуществляется финальная сборка ракетной техники.

Впоследствии в Генштабе ВСУ уточнили, что удары были нанесены ракетами FP-5 "Фламинго".

Евгений Устименко

