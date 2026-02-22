$43.270.00
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура
23:49 • 11235 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих
22:51 • 14538 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 30738 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 28257 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 34124 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 33313 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27523 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24219 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організму
20 лютого, 19:44 • 27942 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Вночі 22 лютого російські війська атакували Україну, використовуючи стратегічні бомбардувальники та сотні безпілотників. Основний удар був спрямований на Київ, ракети рухалися через кілька областей.

рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет

У ніч на 22 лютого російські війська завдали масштабного удару по території України, задіявши стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також сотні ударних безпілотників. Основний удар противника спрямований на столицю. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Перші ворожі ракети увійшли в повітряний простір України через Сумську область близько 05:30, після чого розділилися на кілька груп. За даними моніторингових каналів, повітряні цілі рухалися через Полтавську, Черкаську, Кіровоградську та Вінницьку області, постійно змінюючи курс для виснаження систем ППО.

росіяни знову атакували Сумщину БПЛА, загинули 4 людини, серед них - жінка і діти21.02.26, 22:59 • 3432 перегляди

Одночасно з півночі через Чернігівщину та Житомирщину на Київ тримали курс понад десять ракет, тоді як на півдні було зафіксовано рух крилатих ракет у напрямку Одещини та Миколаївщини.

Особливістю нічної атаки стало одночасне використання авіаційних ракет великої дальності, гіперзвукових ракет "Циркон" та ймовірні пуски "Кинджалів", а також кількох сотень безпілотників типу "Shahed".

Станом на 06:15 ракетна атака на Україну продовжується.

Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод22.02.26, 00:51 • 14534 перегляди

Степан Гафтко

