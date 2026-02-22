рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет
Київ • УНН
Вночі 22 лютого російські війська атакували Україну, використовуючи стратегічні бомбардувальники та сотні безпілотників. Основний удар був спрямований на Київ, ракети рухалися через кілька областей.
У ніч на 22 лютого російські війська завдали масштабного удару по території України, задіявши стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також сотні ударних безпілотників. Основний удар противника спрямований на столицю. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Перші ворожі ракети увійшли в повітряний простір України через Сумську область близько 05:30, після чого розділилися на кілька груп. За даними моніторингових каналів, повітряні цілі рухалися через Полтавську, Черкаську, Кіровоградську та Вінницьку області, постійно змінюючи курс для виснаження систем ППО.
росіяни знову атакували Сумщину БПЛА, загинули 4 людини, серед них - жінка і діти21.02.26, 22:59 • 3432 перегляди
Одночасно з півночі через Чернігівщину та Житомирщину на Київ тримали курс понад десять ракет, тоді як на півдні було зафіксовано рух крилатих ракет у напрямку Одещини та Миколаївщини.
Особливістю нічної атаки стало одночасне використання авіаційних ракет великої дальності, гіперзвукових ракет "Циркон" та ймовірні пуски "Кинджалів", а також кількох сотень безпілотників типу "Shahed".
Станом на 06:15 ракетна атака на Україну продовжується.
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод22.02.26, 00:51 • 14534 перегляди