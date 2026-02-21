росіяни знову атакували Сумщину БПЛА, загинули 4 людини, серед них - жінка і діти
Київ • УНН
На Сумщині внаслідок ще одного удару російського БПЛА загинули чотири цивільні особи, серед яких двоє братів та подружня пара. Окупанти атакували автомобіль екстреної допомоги, що перевозив поранених.
Жертвами ще одного удару російського БПЛА на Сумщині 21 лютого стали 4 чотирьох цивільних. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Деталі
Загинули брати, одному 17 років та подружня пара - жінка була медиком. Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на околиці Зноб-Новгородської громади
Їх з пораненнями відправили до лікарні. Але росіяни прицільно атакували автомобіль екстреної допомоги ударним БПЛА.
Врятуватися вдалося лише водію. Він із важкими опіками перебуває в лікарні
Нагадаємо
21 лютого російські окупанти атакували автівку з цивільними у Шосткінській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна отримала поранення.
Також УНН повідомляв, що внаслідок російської атаки по Оріхову у Запорізькій області загинув 77-річний чоловік.