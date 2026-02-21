росіяни знову атакували Сумщину БПЛА, загинули 4 людини, серед них - жінка і діти

$43.270.00
50.920.00
ukenru
17:20 • 21687 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 20004 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 28890 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 29056 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 25105 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 22894 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 26629 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 36550 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 27648 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 31578 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.7м/с
77%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Викрали і вбили дитину та жінку - у Запоріжжі двом чоловікам оголосили вирок21 лютого, 13:35 • 18538 перегляди
Сили оборони відновили контроль над понад 300 кв. км на півдні України21 лютого, 14:51 • 12004 перегляди
"Для кремля вони гарматне м’ясо" - Сибіга відреагував на вербування африканців росією15:05 • 6194 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47 • 16702 перегляди
Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн16:35 • 13065 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 47339 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 56585 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 68242 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 82807 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 120541 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Марк Рютте
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Угорщина
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47 • 16742 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 23624 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 25307 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 17881 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 20529 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Truth Social
Х-47М2 «Кинджал»

росіяни знову атакували Сумщину БПЛА, загинули 4 людини, серед них - жінка і діти

Київ • УНН

 • 2 перегляди

На Сумщині внаслідок ще одного удару російського БПЛА загинули чотири цивільні особи, серед яких двоє братів та подружня пара. Окупанти атакували автомобіль екстреної допомоги, що перевозив поранених.

росіяни знову атакували Сумщину БПЛА, загинули 4 людини, серед них - жінка і діти

Жертвами ще одного удару російського БПЛА на Сумщині 21 лютого стали 4 чотирьох цивільних. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

Загинули брати, одному 17 років та подружня пара - жінка була медиком. Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на околиці Зноб-Новгородської громади

- підірвалися двоє братів.

Їх з пораненнями відправили до лікарні. Але росіяни прицільно атакували автомобіль екстреної допомоги ударним БПЛА.

Врятуватися вдалося лише водію. Він із важкими опіками перебуває в лікарні

- йдеться в повідомленні Григорова.

Нагадаємо

21 лютого російські окупанти атакували автівку з цивільними у Шосткінській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна отримала поранення.

Також УНН повідомляв, що внаслідок російської атаки по Оріхову у Запорізькій області загинув 77-річний чоловік.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Воєнний стан
Війна в Україні
Шлюб
Сумська область
Запорізька область