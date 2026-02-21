россияне снова атаковали Сумщину БПЛА, погибли 4 человека, среди них - женщина и дети

$43.270.00
50.920.00
17:20 • 21739 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 20090 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 28955 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 29113 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 25150 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 22907 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 26648 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 36568 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 27660 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 31590 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
Популярные новости
Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор21 февраля, 13:35 • 18588 просмотра
Силы обороны восстановили контроль над более чем 300 кв. км на юге Украины21 февраля, 14:51 • 12054 просмотра
"Для кремля они пушечное мясо" - Сибига отреагировал на вербовку африканцев россией15:05 • 6280 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto15:47 • 16765 просмотра
Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран16:35 • 13116 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 47393 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 56637 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 68300 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 82841 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 120578 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto15:47 • 16793 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 23648 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 25335 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 17903 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 20555 просмотра
россияне снова атаковали Сумщину БПЛА, погибли 4 человека, среди них - женщина и дети

Киев • УНН

 • 54 просмотра

На Сумщине в результате еще одного удара российского БПЛА погибли четыре гражданских лица, среди которых двое братьев и супружеская пара. Оккупанты атаковали автомобиль экстренной помощи, перевозивший раненых.

россияне снова атаковали Сумщину БПЛА, погибли 4 человека, среди них - женщина и дети

Жертвами еще одного удара российского БПЛА в Сумской области 21 февраля стали 4 гражданских. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Погибли братья, одному 17 лет, и супружеская пара - женщина была медиком. Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на окраине Зноб-Новгородской общины

- подорвались двое братьев.

Их с ранениями отправили в больницу. Но россияне прицельно атаковали автомобиль экстренной помощи ударным БПЛА.

Спастись удалось только водителю. Он с тяжелыми ожогами находится в больнице

- говорится в сообщении Григорова.

Напомним

21 февраля российские оккупанты атаковали автомобиль с гражданскими в Шосткинской общине Сумской области. В результате обстрела погибли два человека, еще один получил ранения.

Также УНН сообщал, что в результате российской атаки по Орехову в Запорожской области погиб 77-летний мужчина.

Евгений Устименко

