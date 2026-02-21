россияне снова атаковали Сумщину БПЛА, погибли 4 человека, среди них - женщина и дети

Жертвами еще одного удара российского БПЛА в Сумской области 21 февраля стали 4 гражданских. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Погибли братья, одному 17 лет, и супружеская пара - женщина была медиком. Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на окраине Зноб-Новгородской общины - подорвались двое братьев.

Их с ранениями отправили в больницу. Но россияне прицельно атаковали автомобиль экстренной помощи ударным БПЛА.

Спастись удалось только водителю. Он с тяжелыми ожогами находится в больнице - говорится в сообщении Григорова.

Напомним

21 февраля российские оккупанты атаковали автомобиль с гражданскими в Шосткинской общине Сумской области. В результате обстрела погибли два человека, еще один получил ранения.

Также УНН сообщал, что в результате российской атаки по Орехову в Запорожской области погиб 77-летний мужчина.