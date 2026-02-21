россияне снова атаковали Сумщину БПЛА, погибли 4 человека, среди них - женщина и дети
Киев • УНН
На Сумщине в результате еще одного удара российского БПЛА погибли четыре гражданских лица, среди которых двое братьев и супружеская пара. Оккупанты атаковали автомобиль экстренной помощи, перевозивший раненых.
Жертвами еще одного удара российского БПЛА в Сумской области 21 февраля стали 4 гражданских. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Детали
Погибли братья, одному 17 лет, и супружеская пара - женщина была медиком. Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на окраине Зноб-Новгородской общины
Их с ранениями отправили в больницу. Но россияне прицельно атаковали автомобиль экстренной помощи ударным БПЛА.
Спастись удалось только водителю. Он с тяжелыми ожогами находится в больнице
Напомним
21 февраля российские оккупанты атаковали автомобиль с гражданскими в Шосткинской общине Сумской области. В результате обстрела погибли два человека, еще один получил ранения.
Также УНН сообщал, что в результате российской атаки по Орехову в Запорожской области погиб 77-летний мужчина.