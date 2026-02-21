$43.270.00
50.920.00
ukenru
13:53 • 7484 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
11:17 • 13496 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 15137 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 14504 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 15482 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 23483 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 33961 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26859 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30798 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 28395 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росіяни вбили 77-річного чоловіка в Оріхові Запорізької області

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Внаслідок російської атаки по Оріхову на Запоріжжі загинув 77-річний чоловік. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

росіяни вбили 77-річного чоловіка в Оріхові Запорізької області

Внаслідок російської атаки по Оріхову у Запорізькій області загинув 77-річний чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

росіяни продовжують вбивати мирних мешканців Запорізької області. На жаль, загинув 77-річний чоловік внаслідок ворожої атаки по Оріхову

- йдеться в повідомленні.

Додатково

Сили оборони України з кінця січня 2026 року відновили контроль над понад 300 квадратними кілометрами території на Гуляйпільському та сусідніх напрямках.

Нагадаємо

За минулу добу на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень, що на чверть менше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої тривали на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Євген Устименко

