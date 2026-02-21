росіяни вбили 77-річного чоловіка в Оріхові Запорізької області
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки по Оріхову на Запоріжжі загинув 77-річний чоловік. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Деталі
росіяни продовжують вбивати мирних мешканців Запорізької області. На жаль, загинув 77-річний чоловік внаслідок ворожої атаки по Оріхову
Додатково
Сили оборони України з кінця січня 2026 року відновили контроль над понад 300 квадратними кілометрами території на Гуляйпільському та сусідніх напрямках.
Нагадаємо
За минулу добу на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень, що на чверть менше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої тривали на Покровському та Костянтинівському напрямках.