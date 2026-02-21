россияне убили 77-летнего мужчину в Орехове Запорожской области
Киев • УНН
В результате российской атаки по Орехову в Запорожье погиб 77-летний мужчина. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
В результате российской атаки по Орехову в Запорожской области погиб 77-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
россияне продолжают убивать мирных жителей Запорожской области. К сожалению, погиб 77-летний мужчина в результате вражеской атаки по Орехову
Дополнительно
Силы обороны Украины с конца января 2026 года восстановили контроль над более чем 300 квадратными километрами территории на Гуляйпольском и соседних направлениях.
Напомним
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 175 боевых столкновений, что на четверть меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском и Константиновском направлениях.