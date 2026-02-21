россияне убили 77-летнего мужчину в Орехове Запорожской области

$43.270.00
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
11:17 • 13361 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 15039 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 14411 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 15402 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 23433 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 33911 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26848 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30789 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 28389 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
Угрозы Трампа нанести удары, чтобы заставить Иран заключить сделку, рискуют иметь обратный эффект - Bloomberg
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом
10-летняя девочка умерла в реанимации Никополя от многочисленных травм, мачехе объявлено подозрение - Генпрокурор Кравченко
Ночная атака рф нанесла значительные разрушения объекту энергетики в Одесской области - ДТЭК
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 56554 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 110249 просмотра
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей
россияне убили 77-летнего мужчину в Орехове Запорожской области

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В результате российской атаки по Орехову в Запорожье погиб 77-летний мужчина. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

россияне убили 77-летнего мужчину в Орехове Запорожской области

В результате российской атаки по Орехову в Запорожской области погиб 77-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

россияне продолжают убивать мирных жителей Запорожской области. К сожалению, погиб 77-летний мужчина в результате вражеской атаки по Орехову

- говорится в сообщении.

Дополнительно

Силы обороны Украины с конца января 2026 года восстановили контроль над более чем 300 квадратными километрами территории на Гуляйпольском и соседних направлениях.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 175 боевых столкновений, что на четверть меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском и Константиновском направлениях.

Евгений Устименко

