росіяни атакували авто з цивільними на Сумщині - двоє людей загинуло, одна поранена
Київ • УНН
21 лютого російські окупанти атакували автомобіль з цивільними у Шосткинській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна отримала поранення.
У суботу, 21 лютого, російські окупанти атакували автівку з цивільними у Шосткинській громаді Сумської області. В результаті загинули двоє людей, одна отримала поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Сумської області.
Деталі
Воєнний злочин стався близько 13:30. Загинув 61-річний чоловік, його 56-річна дружина отримала поранення. Також ще одна пасажирка отримала несумісні з життям поранення.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)
Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо
