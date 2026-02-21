росіяни атакували авто з цивільними на Сумщині - двоє людей загинуло, одна поранена

$43.270.00
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 16466 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 17859 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 17093 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 17356 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 24248 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 34651 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 27055 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30990 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 28540 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Популярнi новини
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 13998 перегляди
10-річна дівчинка померла в реанімації Нікополя від численних травм, мачусі оголошено підозру - Генпрокурор Кравченко21 лютого, 08:38 • 7836 перегляди
Нічна атака рф завдала значних руйнувань об'єкту енергетики на Одещині - ДТЕК21 лютого, 08:45 • 9716 перегляди
Нейтральним спортсменам, як з рф та білорусі, дозволили з'явитися на закритті Олімпіади-202621 лютого, 08:59 • 4662 перегляди
Викрали і вбили дитину та жінку - у Запоріжжі двом чоловікам оголосили вирок13:35 • 7622 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 37761 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 47040 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 58624 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 74263 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 112003 перегляди
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47 • 3862 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 14460 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 17238 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 14249 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 16998 перегляди
росіяни атакували авто з цивільними на Сумщині - двоє людей загинуло, одна поранена

Київ • УНН

 • 280 перегляди

21 лютого російські окупанти атакували автомобіль з цивільними у Шосткинській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна отримала поранення.

росіяни атакували авто з цивільними на Сумщині - двоє людей загинуло, одна поранена
Фото: Сумська обласна прокуратура

У суботу, 21 лютого, російські окупанти атакували автівку з цивільними у Шосткинській громаді Сумської області. В результаті загинули двоє людей, одна отримала поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Сумської області.

Деталі

Воєнний злочин стався близько 13:30. Загинув 61-річний чоловік, його 56-річна дружина отримала поранення. Також ще одна пасажирка отримала несумісні з життям поранення.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)

- заявили в прокуратурі.

Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки по Оріхову у Запорізькій області загинув 77-річний чоловік.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Сумська область
Запорізька область
Україна