россияне атаковали авто с гражданскими на Сумщине - два человека погибли, один ранен
Киев • УНН
В субботу, 21 февраля, российские оккупанты атаковали автомобиль с гражданскими в Шосткинской общине Сумской области. В результате погибли два человека, один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Сумской области.
Детали
Военное преступление произошло около 13:30. Погиб 61-летний мужчина, его 56-летняя жена получила ранения. Также еще одна пассажирка получила несовместимые с жизнью ранения.
Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)
Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним
В результате российской атаки по Орехову в Запорожской области погиб 77-летний мужчина.