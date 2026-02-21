россияне атаковали авто с гражданскими на Сумщине - два человека погибли, один ранен

$43.270.00
50.920.00
ukenru
13:53 • 10183 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 17000 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 18352 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 17562 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 17702 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 24379 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 34772 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 27081 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 31014 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 28561 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.6м/с
78%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 14555 просмотра
10-летняя девочка умерла в реанимации Никополя от многочисленных травм, мачехе объявлено подозрение - Генпрокурор Кравченко21 февраля, 08:38 • 8574 просмотра
Ночная атака рф нанесла значительные разрушения объекту энергетики в Одесской области - ДТЭК21 февраля, 08:45 • 10246 просмотра
Нейтральным спортсменам, как из рф и беларуси, разрешили появиться на закрытии Олимпиады-202621 февраля, 08:59 • 4742 просмотра
Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор13:35 • 8386 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 38097 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 47379 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 58984 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 74600 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 112346 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Музыкант
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Венгрия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto15:47 • 4280 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 14964 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 17648 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 14377 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 17126 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Фильм

россияне атаковали авто с гражданскими на Сумщине - два человека погибли, один ранен

Киев • УНН

 • 382 просмотра

21 февраля российские оккупанты атаковали автомобиль с гражданскими в Шосткинской общине Сумской области. В результате обстрела погибли два человека, еще один получил ранения.

россияне атаковали авто с гражданскими на Сумщине - два человека погибли, один ранен
Фото: Сумская областная прокуратура

В субботу, 21 февраля, российские оккупанты атаковали автомобиль с гражданскими в Шосткинской общине Сумской области. В результате погибли два человека, один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Детали

Военное преступление произошло около 13:30. Погиб 61-летний мужчина, его 56-летняя жена получила ранения. Также еще одна пассажирка получила несовместимые с жизнью ранения.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)

- заявили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним

В результате российской атаки по Орехову в Запорожской области погиб 77-летний мужчина.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Сумская область
Запорожская область
Украина