$43.270.00
50.920.00
ukenru
22:51 • 380 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
17:20 • 23181 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 22980 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 31363 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 31366 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 26543 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 23539 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 27271 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 36979 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 27888 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
73%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Викрали і вбили дитину та жінку - у Запоріжжі двом чоловікам оголосили вирок21 лютого, 13:35 • 19749 перегляди
Сили оборони відновили контроль над понад 300 кв. км на півдні України21 лютого, 14:51 • 13172 перегляди
"Для кремля вони гарматне м’ясо" - Сибіга відреагував на вербування африканців росією21 лютого, 15:05 • 8422 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 18302 перегляди
Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн21 лютого, 16:35 • 14330 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 48524 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 57804 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 69608 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 83779 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 121572 перегляди
Актуальнi люди
Роберт Фіцо
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Словаччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 18366 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 24361 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 26025 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 18464 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 21113 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Truth Social
Х-47М2 «Кинджал»

Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод

Київ • УНН

 • 380 перегляди

Українські військові 20 лютого вразили Воткінський завод ракетою "Фламінго", яка могла подолати до 1650 км. Цей удар, можливо, побив світовий рекорд дальності бойових пусків.

Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод

Сили оборони України 20 лютого завдали успішного удару по потужностях російського оборонного підприємства АО "Воткинський завод", використавши новітні крилаті ракети вітчизняного виробництва FP-5 "Фламінго". За оцінками аналітиків, цей пуск міг стати найдовшим за дальністю в історії сучасних бойових дій, перевершивши показники російських ракет "Калібр". Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Відстань від державного кордону України до воткінська по прямій становить понад 1300 км, проте фактична траєкторія "Фламінго" була значно довшою. Враховуючи розташування пускових установок у глибині української території та необхідність маневрування для обходу зон російської ППО, ракета могла подолати від 1600 до 1650 км.

В удмуртії ймовірно атакований завод що виробляє "Орєшнік" та "Іскандер" – монітори20.02.26, 23:38 • 7296 переглядiв

Це перевищує офіційно визнаний рекорд російського "Калібра", який під час першого бойового пуску по Сирії у 2015 році пройшов відстань у 1500 км з урахуванням складного маршруту.

Ураження цілі саме крилатими ракетами "Фламінго" нещодавно офіційно підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Цілком можливо, що цей удар міг побити своєрідний рекорд за дальністю бойових пусків

– зазначають військові експерти у звітах за результатами операції.

Стратегічне значення ураження Воткінського заводу

Удар прийшовся по підприємству, яке є ключовим у виробництві балістичних ракет до комплексів "Іскандер-М" та новітніх БРСД "Орєшнік". Успішне застосування FP-5 на такій великій відстані демонструє здатність України вражати стратегічні об'єкти в глибокому тилу рф, які раніше вважалися недосяжними для вітчизняного озброєння.

ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"21.02.26, 15:53 • 22979 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Війна в Україні
Державний кордон України
«Калібр» (сімейство ракет)
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Іскандер (ОТРК)
Україна