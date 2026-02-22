Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод

Сили оборони України 20 лютого завдали успішного удару по потужностях російського оборонного підприємства АО "Воткинський завод", використавши новітні крилаті ракети вітчизняного виробництва FP-5 "Фламінго". За оцінками аналітиків, цей пуск міг стати найдовшим за дальністю в історії сучасних бойових дій, перевершивши показники російських ракет "Калібр". Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Відстань від державного кордону України до воткінська по прямій становить понад 1300 км, проте фактична траєкторія "Фламінго" була значно довшою. Враховуючи розташування пускових установок у глибині української території та необхідність маневрування для обходу зон російської ППО, ракета могла подолати від 1600 до 1650 км.

Це перевищує офіційно визнаний рекорд російського "Калібра", який під час першого бойового пуску по Сирії у 2015 році пройшов відстань у 1500 км з урахуванням складного маршруту.

Ураження цілі саме крилатими ракетами "Фламінго" нещодавно офіційно підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Цілком можливо, що цей удар міг побити своєрідний рекорд за дальністю бойових пусків – зазначають військові експерти у звітах за результатами операції.

Стратегічне значення ураження Воткінського заводу

Удар прийшовся по підприємству, яке є ключовим у виробництві балістичних ракет до комплексів "Іскандер-М" та новітніх БРСД "Орєшнік". Успішне застосування FP-5 на такій великій відстані демонструє здатність України вражати стратегічні об'єкти в глибокому тилу рф, які раніше вважалися недосяжними для вітчизняного озброєння.

