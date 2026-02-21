$43.270.00
Чорний кмин: властивості та користь для організму
20 лютого, 19:44
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 26561 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 22051 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 27511 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 26424 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 22865 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 26028 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 47799 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15675 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
Чорний кмин: властивості та користь для організму

Київ • УНН

 • 572 перегляди

Дієтолог-гастроентеролог Лариса Бойченко пояснила, що чорний кмин, або калінджі, є корисною спецією, але не має чудодійних властивостей. Його слід вживати в помірних кількостях, не більше однієї столової ложки на день, і в поєднанні з іншими корисними продуктами.

Чорний кмин: властивості та користь для організму

Чорний кмин, друга назва - калінджі, дуже популярний у соцмережах як суперфуд. Але чи справді він має такі чудодійні властивості, як говорять на просторах інтернету - розібратися допомогла дієтолог-гастроентеролог Лариса Бойченко, про що розповіла УНН.

Деталі

Насправді чорний кмин - квітка, а те, що ми звикли вважати за чорний кмин - калінджі - її насіння. Взагалі калінджі використовується як прянощі, уперше воно набуло популярності саме у народній медицині, і лише згодом дослідження підтвердили його користь. 

Його часто називають суперфудом, розповідаючи про надзвичайну користь і можливість лікувати захворювання. Але невідомо, чи це правда, чи чийсь маркетинговий хід. Давайте розбиратись разом з професіоналом.

Суперфуд - перебільшена назва чорного кмину. Усі спеції, усі зернята, усі горіхи можна вважати суперфудом, якщо це доречно. Усі вони містять велику кількість мікроелементів, вітаміни, білок, що добре засвоюються організмом. Чорний кмин не є винятком, але й не є тим, що перебільшує ці властивості

- каже Лариса Бойченко.

Загалом усі спеції, усі насіння і горіхи дуже корисні для організму - чорний, червоний, білий перець, тимʼян, петрушка, кріп, насіння чіа або кіноа. Усі ці продукти, з чорним кмином включно, містять поліненасичені жирні кислоти, що борються з накопиченням поганих жирів, холестерину або жирів низької щільності. А насіння льону навіть має більші лікувальні, захисті та профілактичні властивості, ніж чорний кмин. Це не означає, що чорний кмин не корисний, його потрібно вживати, але не перебільшувати його користь. 

"Його потрібно вживати поряд з іншими спеціями, зернятами та горіхами. Проте важливо памʼятати, що це не може бути основною стравою та його не має бути забагато", - розповіла дієтолог.

Його можна додавати до основних страв, він ідеально підійде до салатів, овочевих сумішей, мʼяса або риби. Норма - одна столова ложка в день, порцію можна поділити на декілька прийомів, або вжити за один раз.

"Якщо перебільшити і вжити більше столової ложки - це спричинить велике навантаження на підшлункову залозу і на печінку. Це стосується й інших продуктів, кмин - не виключення", - поділилась Лариса Бойченко.

"Чорний кмин не має чудодійних властивостей, що вилікують хворобу. Але це корисний продукт, що містить мікроелементи, вітаміни, корисний білок та поліненасичені жирні кислоти, саме завдяки ним він і став популярним. Саме через ці кислоти чорний кмин має гарний вплив на стан серцево-судинної та нервової систем", - зазначила вона. 

Олександра Месенко

Здоров'яЛайфхаки
