Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей

16:35 • 6282 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 13521 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 16485 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 18070 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 20556 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 36727 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14281 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20579 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 50522 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 83247 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Орбан випустив агітаційний ролик з кадрами із Зеленським перед виборамиPhoto20 лютого, 09:36 • 12003 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 27107 перегляди
Смілянський висміяв Гончаренка через заяву до НАБУ та приклеїв його фото на туалетний йоржикPhoto20 лютого, 12:35 • 8384 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 11759 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 17536 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 17674 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 27251 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 36727 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 60214 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 96107 перегляди
УНН Lite
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 108 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 11857 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 37452 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 40117 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 37313 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Голлівудський актор Мел Гібсон знову самотній після розриву з Розалінд Росс. Він готовий до нових стосунків з молодшою жінкою та можливого народження ще однієї дитини.

Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей

Голлівудський актор Мел Гібсон після розриву з партнеркою Розалінд Росс знову перебуває у статусі самотнього чоловіка та, за інформацією інсайдерів, не виключає нових стосунків і навіть народження ще однієї дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radaronline. 

Деталі

Як повідомляє джерело, актор не був ініціатором розставання та намагався зберегти стосунки, однак тепер нібито готовий рухатися далі. При цьому він розглядає можливість роману з жінкою значно молодшого віку.

Нині Гібсон є батьком дев’яти дітей від трьох жінок. Семеро з них народилися у шлюбі з Робін Мур, з якою актор прожив майже три десятиліття до розлучення у 2009 році. Пізніше у нього народилася донька від російської піаністки Оксани Григор'євої, а у стосунках із Росс Розалінд — син.

До речі, у 2024 році двоє наймолодших дітей супроводжували актора на прем’єрі стрічки Monster Summer. Раніше він повернувся до великого кіно після скандалів середини 2000-х завдяки режисерській роботі "З міркувань совісті", яка здобула дві премії "Оскар".

Інсайдери також стверджують, що актор орієнтується на приклад свого батька, Гаттона Гібсона, який прожив понад 100 років, і тому не вважає вік перешкодою для нових життєвих планів.

Нагадаємо

У 2025 році низка голлівудських пар розірвала стосунки, серед них Кеш Воррен та Джессіка Альба після 16 років шлюбу, а також Сідні Суїні та Джонатан Давіно, які скасували весілля. Також розійшлися Дакота Джонсон і Кріс Мартін після 8 років та заручин.

Станіслав Кармазін

Кріс Мартін