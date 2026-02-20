Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей

Голлівудський актор Мел Гібсон після розриву з партнеркою Розалінд Росс знову перебуває у статусі самотнього чоловіка та, за інформацією інсайдерів, не виключає нових стосунків і навіть народження ще однієї дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radaronline.

Деталі

Як повідомляє джерело, актор не був ініціатором розставання та намагався зберегти стосунки, однак тепер нібито готовий рухатися далі. При цьому він розглядає можливість роману з жінкою значно молодшого віку.

Нині Гібсон є батьком дев’яти дітей від трьох жінок. Семеро з них народилися у шлюбі з Робін Мур, з якою актор прожив майже три десятиліття до розлучення у 2009 році. Пізніше у нього народилася донька від російської піаністки Оксани Григор'євої, а у стосунках із Росс Розалінд — син.

До речі, у 2024 році двоє наймолодших дітей супроводжували актора на прем’єрі стрічки Monster Summer. Раніше він повернувся до великого кіно після скандалів середини 2000-х завдяки режисерській роботі "З міркувань совісті", яка здобула дві премії "Оскар".

Інсайдери також стверджують, що актор орієнтується на приклад свого батька, Гаттона Гібсона, який прожив понад 100 років, і тому не вважає вік перешкодою для нових життєвих планів.

Нагадаємо

У 2025 році низка голлівудських пар розірвала стосунки, серед них Кеш Воррен та Джессіка Альба після 16 років шлюбу, а також Сідні Суїні та Джонатан Давіно, які скасували весілля. Також розійшлися Дакота Джонсон і Кріс Мартін після 8 років та заручин.