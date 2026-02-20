Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей

Голливудский актер Мел Гибсон после разрыва с партнершей Розалинд Росс снова находится в статусе одинокого мужчины и, по информации инсайдеров, не исключает новых отношений и даже рождения еще одного ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radaronline.

Детали

Как сообщает источник, актер не был инициатором расставания и пытался сохранить отношения, однако теперь якобы готов двигаться дальше. При этом он рассматривает возможность романа с женщиной значительно младшего возраста.

Сейчас Гибсон является отцом девяти детей от трех женщин. Семеро из них родились в браке с Робин Мур, с которой актер прожил почти три десятилетия до развода в 2009 году. Позже у него родилась дочь от российской пианистки Оксаны Григорьевой, а в отношениях с Росс Розалинд — сын.

Кстати, в 2024 году двое самых младших детей сопровождали актера на премьере фильма Monster Summer. Ранее он вернулся в большое кино после скандалов середины 2000-х благодаря режиссерской работе "По соображениям совести", которая получила две премии "Оскар".

Инсайдеры также утверждают, что актер ориентируется на пример своего отца, Хаттона Гибсона, который прожил более 100 лет, и поэтому не считает возраст препятствием для новых жизненных планов.

Напомним

В 2025 году ряд голливудских пар разорвал отношения, среди них Кэш Уоррен и Джессика Альба после 16 лет брака, а также Сидни Суини и Джонатан Давино, которые отменили свадьбу. Также разошлись Дакота Джонсон и Крис Мартин после 8 лет и помолвки.