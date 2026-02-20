$43.270.03
19:44 • 264 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
16:35 • 7116 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 14296 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 17114 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 18684 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 21171 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 37548 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14420 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20644 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 50567 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзивы
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей

Голливудский актер Мел Гибсон снова одинок после разрыва с Розалинд Росс. Он готов к новым отношениям с более молодой женщиной и возможному рождению еще одного ребенка.

Голливудский актер Мел Гибсон после разрыва с партнершей Розалинд Росс снова находится в статусе одинокого мужчины и, по информации инсайдеров, не исключает новых отношений и даже рождения еще одного ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radaronline. 

Детали

Как сообщает источник, актер не был инициатором расставания и пытался сохранить отношения, однако теперь якобы готов двигаться дальше. При этом он рассматривает возможность романа с женщиной значительно младшего возраста.

Сейчас Гибсон является отцом девяти детей от трех женщин. Семеро из них родились в браке с Робин Мур, с которой актер прожил почти три десятилетия до развода в 2009 году. Позже у него родилась дочь от российской пианистки Оксаны Григорьевой, а в отношениях с Росс Розалинд — сын.

Кстати, в 2024 году двое самых младших детей сопровождали актера на премьере фильма Monster Summer. Ранее он вернулся в большое кино после скандалов середины 2000-х благодаря режиссерской работе "По соображениям совести", которая получила две премии "Оскар".

Инсайдеры также утверждают, что актер ориентируется на пример своего отца, Хаттона Гибсона, который прожил более 100 лет, и поэтому не считает возраст препятствием для новых жизненных планов.

Напомним

В 2025 году ряд голливудских пар разорвал отношения, среди них Кэш Уоррен и Джессика Альба после 16 лет брака, а также Сидни Суини и Джонатан Давино, которые отменили свадьбу. Также разошлись Дакота Джонсон и Крис Мартин после 8 лет и помолвки.

Станислав Кармазин

