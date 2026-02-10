Сили безпілотних систем уразили два зенітні ракетні комплекси “Тор-М2”
Київ • УНН
Пілоти батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем уразили два ЗРК "Тор-М2" противника вартістю близько 50 млн доларів. З початку року оператори 412-ї бригади знищили 13 зенітних ракетних комплексів.
Пілоти батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем уразили два зенітні ракетні комплекси "Тор-М2" противника загальною вартістю близько 50 млн доларів. Про це повідомляють Сили безпілотних систем, передає УНН.
На одному з ключових напрямків пілоти батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis уразили два зенітні ракетні комплекси "Тор-М2" противника загальною вартістю близько 50 млн доларів. Удар завдали засобами middle strike на значній відстані від лінії бойового зіткнення
Повідомляється, що від початку року оператори 412-ї бригади Nemesis знищили вже 13 зенітних ракетних комплексів і радіолокаційних станцій, що входять до складу ППО противника.
Нагадаємо
Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" на тимчасово окупованій території українського Криму.