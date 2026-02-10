Сили безпілотних систем уразили два зенітні ракетні комплекси “Тор-М2”

Пілоти батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем уразили два зенітні ракетні комплекси "Тор-М2" противника загальною вартістю близько 50 млн доларів. Про це повідомляють Сили безпілотних систем, передає УНН.

На одному з ключових напрямків пілоти батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis уразили два зенітні ракетні комплекси "Тор-М2" противника загальною вартістю близько 50 млн доларів. Удар завдали засобами middle strike на значній відстані від лінії бойового зіткнення - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що від початку року оператори 412-ї бригади Nemesis знищили вже 13 зенітних ракетних комплексів і радіолокаційних станцій, що входять до складу ППО противника.

Нагадаємо

Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" на тимчасово окупованій території українського Криму.