20:12 • 2026 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
17:38 • 8668 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 13149 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 13435 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 13258 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 16869 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 22010 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 15435 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 24026 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 17519 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
Сили безпілотних систем уразили два зенітні ракетні комплекси “Тор-М2”

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Пілоти батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем уразили два ЗРК "Тор-М2" противника вартістю близько 50 млн доларів. З початку року оператори 412-ї бригади знищили 13 зенітних ракетних комплексів.

Сили безпілотних систем уразили два зенітні ракетні комплекси “Тор-М2”

Пілоти батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем уразили два зенітні ракетні комплекси "Тор-М2" противника загальною вартістю близько 50 млн доларів. Про це повідомляють Сили безпілотних систем, передає УНН

На одному з ключових напрямків пілоти батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis уразили два зенітні ракетні комплекси "Тор-М2" противника загальною вартістю близько 50 млн доларів. Удар завдали засобами middle strike на значній відстані від лінії бойового зіткнення 

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що від початку року оператори 412-ї бригади Nemesis знищили вже 13 зенітних ракетних комплексів і радіолокаційних станцій, що входять до складу ППО противника.

Нагадаємо 

Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" на тимчасово окупованій території українського Криму.

Павло Башинський

