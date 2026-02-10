Силы беспилотных систем поразили два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2"

Пилоты батальона Asgard 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем поразили два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" противника общей стоимостью около 50 млн долларов. Об этом сообщают Силы беспилотных систем, передает УНН.

На одном из ключевых направлений пилоты батальона Asgard 412-й бригады Nemesis поразили два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" противника общей стоимостью около 50 млн долларов. Удар нанесли средствами middle strike на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения - говорится в сообщении.

Сообщается, что с начала года операторы 412-й бригады Nemesis уничтожили уже 13 зенитных ракетных комплексов и радиолокационных станций, входящих в состав ПВО противника.

Напомним

Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" на временно оккупированной территории украинского Крыма.