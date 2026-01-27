Українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" в окупованому Криму

$43.130.01
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 8444 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 8066 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 6422 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 14941 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 20308 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 15430 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18009 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 32773 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 82084 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Популярнi новини
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 27239 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 9974 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03 • 14081 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto09:41 • 9210 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 12191 перегляди
Публікації
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 8460 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 12726 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 14955 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 20320 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 44226 перегляди
УНН Lite
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 5654 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 24473 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 23858 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 24285 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 27019 перегляди
Financial Times

Українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 288 перегляди

У ніч на 27 січня ЗСУ уразили комплекс "Тор-М2" поблизу Качі в окупованому Криму. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" в окупованому Криму

Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" на тимчасово окупованій території українського Криму, передає УНН із посиланням на Генштаб.

У ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території українського Криму 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Генштабі, масштаби збитків уточнюються.

Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога26.01.26, 12:18 • 30923 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Ракетний комплекс "Тор"
Крим