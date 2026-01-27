Українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" в окупованому Криму
Київ • УНН
У ніч на 27 січня ЗСУ уразили комплекс "Тор-М2" поблизу Качі в окупованому Криму. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.
Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" на тимчасово окупованій території українського Криму, передає УНН із посиланням на Генштаб.
У ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території українського Криму
Як повідомили у Генштабі, масштаби збитків уточнюються.
