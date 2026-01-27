Украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в оккупированном Крыму

$43.130.01
Эксклюзив
13:14 • 6958 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 6846 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 5430 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 13952 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 19385 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 15170 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 17787 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 32646 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 81928 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 46906 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго27 января, 06:18 • 26968 просмотра
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27 января, 07:41 • 9430 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении08:03 • 13776 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto09:41 • 8384 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 11653 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 6958 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 11761 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 13952 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 19385 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 43729 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 5066 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 24202 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 23609 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 24061 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 26801 просмотра
Украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 62 просмотра

В ночь на 27 января ВСУ поразили комплекс "Тор-М2" вблизи Качи в оккупированном Крыму. Масштабы повреждений сейчас уточняются.

Украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в оккупированном Крыму

Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" на временно оккупированной территории украинского Крыма, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

В ночь на 27 января подразделения Сил обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" вблизи поселка Кача на временно оккупированной территории украинского Крыма 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Генштабе, масштабы ущерба уточняются.

Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага26.01.26, 12:18 • 30914 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Ракетный комплекс "Тор
Крым