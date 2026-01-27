Украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в оккупированном Крыму
Киев • УНН
В ночь на 27 января ВСУ поразили комплекс "Тор-М2" вблизи Качи в оккупированном Крыму. Масштабы повреждений сейчас уточняются.
Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" на временно оккупированной территории украинского Крыма, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
В ночь на 27 января подразделения Сил обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" вблизи поселка Кача на временно оккупированной территории украинского Крыма
Как сообщили в Генштабе, масштабы ущерба уточняются.
