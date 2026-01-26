Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае и ряда других объектов врага, пишет УНН.

В ночь на 26 января подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Славянск Эко" (Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, рф). Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода и взрывы в районе цели. По предварительной информации, поражены элементы установки первичной переработки нефти

Ежегодный возможный объем переработки этого предприятия, как указано, составляет более 4 млн тонн нефти. Этот завод, как сообщается, является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Также поражены склады материально-технического обеспечения подразделений захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой (г. Донецк) и Запорожской (с. Солодководное) областей

Кроме того, с целью ослабления наступательных возможностей противника, нанесены удары по пункту управления БПЛА подразделения в районе Великой Новоселки (ВОТ Донецкой обл.) и по скоплениям живой силы противника в районах Юнаковки (ВОТ Сумской области) и Колесниковки (Харьковской области). Количество уничтоженных и раненых оккупантов выясняется.