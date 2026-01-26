$43.140.03
50.650.13
ukenru
10:18 • 742 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 3778 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 3808 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 12297 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 13361 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 22796 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 32983 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 28999 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 25875 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 21390 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
95%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС26 января, 01:23 • 16096 просмотра
Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ26 января, 01:58 • 13570 просмотра
Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года26 января, 02:31 • 10172 просмотра
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 12640 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 7436 просмотра
публикации
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 3760 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 2540 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 12282 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 99444 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 114754 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Саламаха Орест Игоревич
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 25408 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 25357 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 41641 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 41744 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 54856 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
The Economist

Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Славянске-на-Кубани, складов материально-технического обеспечения и пункта управления БпЛА. Нанесены удары по скоплениям живой силы противника.

Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае и ряда других объектов врага, пишет УНН.

В ночь на 26 января подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Славянск Эко" (Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, рф). Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода и взрывы в районе цели. По предварительной информации, поражены элементы установки первичной переработки нефти

- сообщили в Генштабе.

Ежегодный возможный объем переработки этого предприятия, как указано, составляет более 4 млн тонн нефти. Этот завод, как сообщается, является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Также поражены склады материально-технического обеспечения подразделений захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой (г. Донецк) и Запорожской (с. Солодководное) областей

- указали в Генштабе.

Кроме того, с целью ослабления наступательных возможностей противника, нанесены удары по пункту управления БПЛА подразделения в районе Великой Новоселки (ВОТ Донецкой обл.) и по скоплениям живой силы противника в районах Юнаковки (ВОТ Сумской области) и Колесниковки (Харьковской области). Количество уничтоженных и раненых оккупантов выясняется.

- говорится в сообщении Генштаба.

Силы обороны, как отмечается, продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. "Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

В рф заявили об атаке дронов на НПЗ в Славянске-на-Кубани26.01.26, 08:42 • 2966 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Донецк