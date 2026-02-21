Таїсія Повалій закликала до російської окупації Києва у інтерв'ю пропагандистським медіа
Київ • УНН
Співачка Таїсія Повалій в інтерв'ю пропагандистським медіа висловила сподівання на захоплення Києва російськими військами. Вона також поставила під сумнів існування України як суверенної держави, просуваючи наративи кремля.
Співачка-зрадниця Таїсія Повалій публічно висловила сподівання на захоплення української столиці російськими військами. Вона також поставила під сумнів подальше існування України як суверенної держави, просуваючи наративи кремля про "єдиний народ". Про це пише УНН.
Деталі
Не знаю, чи буде Україна. Але мені треба, щоб Київ був наш, російський, тому що там арештований мій будинок. Моя місія – возз'єднання народів, слов'янських
Багаторічна підтримка агресора та втеча до москви
Співачка вже тривалий час відкрито підтримує політику росії та виправдовує військову агресію проти власної батьківщини. Разом зі своїм чоловіком та продюсером Ігорем Ліхутою вона виїхала до москви, де продовжує будувати кар'єру та виступати на заходах, що прославляють окупаційний режим.
Повалій активно використовує свою медійність для поширення ідеології "руського міра", прикриваючись закликами до об'єднання слов'янських народів.
