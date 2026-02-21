Таїсія Повалій закликала до російської окупації Києва у інтерв'ю пропагандистським медіа

$43.270.00
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 20463 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 29292 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 29446 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 25374 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 23010 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 26761 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 36642 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 27698 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 31623 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
Викрали і вбили дитину та жінку - у Запоріжжі двом чоловікам оголосили вирок21 лютого, 13:35 • 18767 перегляди
Сили оборони відновили контроль над понад 300 кв. км на півдні України21 лютого, 14:51 • 12200 перегляди
"Для кремля вони гарматне м'ясо" - Сибіга відреагував на вербування африканців росією21 лютого, 15:05 • 6526 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжі15:47 • 16964 перегляди
Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн16:35 • 13270 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 47532 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 56790 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 68488 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 82950 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 120694 перегляди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Марк Рютте
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Угорщина
Словаччина
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47 • 16996 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 23742 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 25433 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 17972 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 20629 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Truth Social
Х-47М2 «Кинджал»

Таїсія Повалій закликала до російської окупації Києва у інтерв'ю пропагандистським медіа

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Співачка Таїсія Повалій в інтерв'ю пропагандистським медіа висловила сподівання на захоплення Києва російськими військами. Вона також поставила під сумнів існування України як суверенної держави, просуваючи наративи кремля.

Таїсія Повалій закликала до російської окупації Києва у інтерв'ю пропагандистським медіа

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій публічно висловила сподівання на захоплення української столиці російськими військами. Вона також поставила під сумнів подальше існування України як суверенної держави, просуваючи наративи кремля про "єдиний народ". Про це пише УНН.

Деталі

Не знаю, чи буде Україна. Але мені треба, щоб Київ був наш, російський, тому що там арештований мій будинок. Моя місія – возз'єднання народів, слов'янських

– заявила Повалій в ефірі одного з російських пропагандистських каналів.

Багаторічна підтримка агресора та втеча до москви

Співачка вже тривалий час відкрито підтримує політику росії та виправдовує військову агресію проти власної батьківщини. Разом зі своїм чоловіком та продюсером Ігорем Ліхутою вона виїхала до москви, де продовжує будувати кар'єру та виступати на заходах, що прославляють окупаційний режим.

Повалій активно використовує свою медійність для поширення ідеології "руського міра", прикриваючись закликами до об'єднання слов'янських народів.

Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31.01.26, 18:40 • 41719 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітикаСвіт
Нерухомість
російська пропаганда
Музикант
Війна в Україні
Україна
Київ