Співачка-зрадниця Таїсія Повалій публічно висловила сподівання на захоплення української столиці російськими військами. Вона також поставила під сумнів подальше існування України як суверенної держави, просуваючи наративи кремля про "єдиний народ". Про це пише УНН.

Не знаю, чи буде Україна. Але мені треба, щоб Київ був наш, російський, тому що там арештований мій будинок. Моя місія – возз'єднання народів, слов'янських