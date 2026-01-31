Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф
Київ • УНН
Уродженка Ужгорода Єлизавета Іванців, відома як Йолка, отримала паспорт рф. Цей крок дозволив їй узаконити стосунки з музикантом Рожденом Анусі та розв'язати бізнес-питання в москві.
Уродженка Ужгорода Єлизавета Іванців, відома під сценічним псевдонімом Йолка, офіційно змінила громадянство на російське. Про це повідомляють пропагандистські медіа країни-агресора, зазначаючи, що артистка пішла на цей крок заради узаконення стосунків з іншим втікачем з України та вирішення власних бізнес-питань у москві. По це пише УНН.
Деталі
За наявною інформацією, 43-річна Іванців отримала паспорт рф перед одруженням із 36-річним музикантом Рожденом Анусі, який є вихідцем з Одеси. Обоє артистів, які здобули популярність в Україні, обрали мовчазну підтримку агресії та інтеграцію в російський шоу-бізнес. російські ЗМІ підкреслюють, що отримання громадянства стало для співачки пріоритетом, а представники виконавиці наразі відмовляються надавати будь-які офіційні коментарі щодо цієї події.
Проблеми з бізнесом як мотив зради
Додатковим стимулом для зміни паспорта стали фінансові труднощі Іванців у росії. Через те що термін дії її українських документів закінчився, а оновити їх в умовах війни було неможливо, російські органи влади закрили її фірму. Щоб розблокувати свої бізнес-активи та продовжувати заробляти криваві гроші в рф, співачка вирішила остаточно розірвати зв'язок із рідною країною.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Йолка жодним чином не засудила дії кремля, продовжуючи жити та виступати в москві.
На додаток, співачка прибрала зі свого хіта "Прованс" згадку про український аеропорт "Бориспіль", переписавши текст.
