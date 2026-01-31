Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф

$42.850.00
51.240.00
ukenru
15:43 • 2174 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 3966 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 4252 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 4920 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 3260 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
11:48 • 9810 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 16785 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
31 січня, 10:19 • 17232 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
31 січня, 10:12 • 16597 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 23565 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
4м/с
71%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 18959 перегляди
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областяхPhotoVideo31 січня, 08:22 • 13822 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 12824 перегляди
Іран погрожує ударом по Ізраїлю на тлі підготовки США до військової операції11:24 • 5612 перегляди
Спецпредставник путіна прибув до Маямі і вже вирушив на переговори із представниками ТрампаVideo13:52 • 5042 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 23560 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 53139 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 35107 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 39742 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 43007 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Молдова
Румунія
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф16:40 • 72 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 12837 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 18969 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 21090 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 20143 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Уродженка Ужгорода Єлизавета Іванців, відома як Йолка, отримала паспорт рф. Цей крок дозволив їй узаконити стосунки з музикантом Рожденом Анусі та розв'язати бізнес-питання в москві.

Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф

Уродженка Ужгорода Єлизавета Іванців, відома під сценічним псевдонімом Йолка, офіційно змінила громадянство на російське. Про це повідомляють пропагандистські медіа країни-агресора, зазначаючи, що артистка пішла на цей крок заради узаконення стосунків з іншим втікачем з України та вирішення власних бізнес-питань у москві. По це пише УНН.

Деталі

За наявною інформацією, 43-річна Іванців отримала паспорт рф перед одруженням із 36-річним музикантом Рожденом Анусі, який є вихідцем з Одеси. Обоє артистів, які здобули популярність в Україні, обрали мовчазну підтримку агресії та інтеграцію в російський шоу-бізнес. російські ЗМІ підкреслюють, що отримання громадянства стало для співачки пріоритетом, а представники виконавиці наразі відмовляються надавати будь-які офіційні коментарі щодо цієї події.

Проблеми з бізнесом як мотив зради

Додатковим стимулом для зміни паспорта стали фінансові труднощі Іванців у росії. Через те що термін дії її українських документів закінчився, а оновити їх в умовах війни було неможливо, російські органи влади закрили її фірму. Щоб розблокувати свої бізнес-активи та продовжувати заробляти криваві гроші в рф, співачка вирішила остаточно розірвати зв'язок із рідною країною.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Йолка жодним чином не засудила дії кремля, продовжуючи жити та виступати в москві.

На додаток, співачка прибрала зі свого хіта "Прованс" згадку про український аеропорт "Бориспіль", переписавши текст.  

Йолка прибрала зі свого хіта згадку про Україну: як тепер звучить "Прованс"02.11.25, 06:30 • 10658 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини СвітуУНН Lite
російська пропаганда
Музикант
Війна в Україні
Шлюб
Україна
Ужгород
Одеса