Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ

$42.850.00
51.240.00
ukenru
15:43 • 2240 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 4054 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 4332 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12 • 5018 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
12:33 • 3332 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
11:48 • 9848 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 16812 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
31 января, 10:19 • 17252 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
31 января, 10:12 • 16616 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 23620 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
4м/с
71%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 18959 просмотра
Непогода оставила без света более 600 городов и сел: ситуация по областямPhotoVideo31 января, 08:22 • 13822 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 12824 просмотра
Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции11:24 • 5612 просмотра
Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями ТрампаVideo13:52 • 5042 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 23617 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 53192 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 35150 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 39784 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 43048 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Молдова
Румыния
Соединённые Штаты
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ16:40 • 100 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 12910 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 19042 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 21123 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 20172 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Уроженка Ужгорода Елизавета Иванцив, известная как Ёлка, получила паспорт РФ. Этот шаг позволил ей узаконить отношения с музыкантом Рожденом Ануси и решить бизнес-вопросы в Москве.

Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ

Уроженка Ужгорода Елизавета Иванцив, известная под сценическим псевдонимом Ёлка, официально сменила гражданство на российское. Об этом сообщают пропагандистские медиа страны-агрессора, отмечая, что артистка пошла на этот шаг ради узаконивания отношений с другим беглецом из Украины и решения собственных бизнес-вопросов в Москве. Об этом пишет УНН.

Детали

По имеющейся информации, 43-летняя Иванцив получила паспорт РФ перед замужеством с 36-летним музыкантом Рожденом Ануси, который является выходцем из Одессы. Оба артиста, получившие популярность в Украине, выбрали молчаливую поддержку агрессии и интеграцию в российский шоу-бизнес. Российские СМИ подчеркивают, что получение гражданства стало для певицы приоритетом, а представители исполнительницы пока отказываются давать какие-либо официальные комментарии по этому поводу.

Проблемы с бизнесом как мотив предательства

Дополнительным стимулом для смены паспорта стали финансовые трудности Иванцив в России. Из-за того что срок действия ее украинских документов истек, а обновить их в условиях войны было невозможно, российские органы власти закрыли ее фирму. Чтобы разблокировать свои бизнес-активы и продолжать зарабатывать кровавые деньги в РФ, певица решила окончательно разорвать связь с родной страной.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Ёлка никоим образом не осудила действия Кремля, продолжая жить и выступать в Москве.

Вдобавок, певица убрала из своего хита "Прованс" упоминание об украинском аэропорте "Борисполь", переписав текст.  

Ёлка убрала из своего хита упоминание об Украине: как теперь звучит "Прованс"02.11.25, 06:30 • 10658 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости МираУНН Lite
российская пропаганда
Музыкант
Война в Украине
Брак
Украина
Ужгород
Одесса