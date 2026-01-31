Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ
Киев • УНН
Уроженка Ужгорода Елизавета Иванцив, известная как Ёлка, получила паспорт РФ. Этот шаг позволил ей узаконить отношения с музыкантом Рожденом Ануси и решить бизнес-вопросы в Москве.
Уроженка Ужгорода Елизавета Иванцив, известная под сценическим псевдонимом Ёлка, официально сменила гражданство на российское. Об этом сообщают пропагандистские медиа страны-агрессора, отмечая, что артистка пошла на этот шаг ради узаконивания отношений с другим беглецом из Украины и решения собственных бизнес-вопросов в Москве. Об этом пишет УНН.
Детали
По имеющейся информации, 43-летняя Иванцив получила паспорт РФ перед замужеством с 36-летним музыкантом Рожденом Ануси, который является выходцем из Одессы. Оба артиста, получившие популярность в Украине, выбрали молчаливую поддержку агрессии и интеграцию в российский шоу-бизнес. Российские СМИ подчеркивают, что получение гражданства стало для певицы приоритетом, а представители исполнительницы пока отказываются давать какие-либо официальные комментарии по этому поводу.
Проблемы с бизнесом как мотив предательства
Дополнительным стимулом для смены паспорта стали финансовые трудности Иванцив в России. Из-за того что срок действия ее украинских документов истек, а обновить их в условиях войны было невозможно, российские органы власти закрыли ее фирму. Чтобы разблокировать свои бизнес-активы и продолжать зарабатывать кровавые деньги в РФ, певица решила окончательно разорвать связь с родной страной.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Ёлка никоим образом не осудила действия Кремля, продолжая жить и выступать в Москве.
Вдобавок, певица убрала из своего хита "Прованс" упоминание об украинском аэропорте "Борисполь", переписав текст.
