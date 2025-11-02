Ёлка убрала из своего хита упоминание об Украине: как теперь звучит "Прованс"
Киев • УНН
Певица Елизавета Иванцив, известная как Ёлка, во время выступления в Москве представила новую версию своего хита "Прованс". Из песни убрано упоминание об украинском аэропорте "Борисполь".
Певица Елизавета Иванцив ("Ёлка"), которая с началом большой войны продолжает жить и выступать в России, убрала из своего хита "Прованс" упоминание об украинском аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает УНН.
Детали
Во время шоу в Москве, посвященном 30-летию "Русского радио" и церемонии вручения Премии "Золотой Граммофон", Ёлка исполнила новую версию песни.
Теперь фраза "Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте" звучит так: "Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте".
Справка
Елизавета Иванцив родилась в Ужгороде. Войну России против Украины певица публично не комментировала. Лишь 27 октября этого года она впервые высказалась, заявив, что желает всем "мудрости и мира".
"Пусть, пожалуйста, у тех, кто этим всем… руководит, хватит мудрости сделать так, чтобы это было не больно. Потому что я волнуюсь об этом каждый день, у меня болит сердце. У меня там мамочка, у меня там столько друзей. У каждого из вас в Украине огромное количество друзей. И я не знаю человека, который бы не волновался по этому поводу", – сказала Ёлка.
