Ёлка убрала из своего хита упоминание об Украине: как теперь звучит "Прованс"

1 ноября, 14:21 • 27093 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 53269 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 59628 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 81970 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 74566 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 41413 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 54575 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 44399 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37714 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 37063 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Популярные новости
Оккупанты готовятся к открытию драмтеатра в Мариуполе: деталиPhoto1 ноября, 19:28 • 11557 просмотра
74-ю бригаду ВС РФ на Покровском направлении накрыла волна дезертирства - партизаны1 ноября, 19:49 • 13241 просмотра
Украина готовится к отключениям света 2 ноября: графики для бытовых потребителей и промышленности1 ноября, 21:24 • 6088 просмотра
Одесский клуб попал в скандал из-за российской музыкиVideo1 ноября, 22:23 • 11238 просмотра
Автор идеи приглашения иностранных журналистов в Покровск и Купянск прибыл на оккупированную Донетчину - ЦПД01:25 • 16251 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 81986 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 74582 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 82120 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 69679 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 61230 просмотра
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 24230 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 59645 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 82120 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 50695 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 59102 просмотра
Ёлка убрала из своего хита упоминание об Украине: как теперь звучит "Прованс"

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Певица Елизавета Иванцив, известная как Ёлка, во время выступления в Москве представила новую версию своего хита "Прованс". Из песни убрано упоминание об украинском аэропорте "Борисполь".

Ёлка убрала из своего хита упоминание об Украине: как теперь звучит "Прованс"

Певица Елизавета Иванцив ("Ёлка"), которая с началом большой войны продолжает жить и выступать в России, убрала из своего хита "Прованс" упоминание об украинском аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает УНН.

Детали

Во время шоу в Москве, посвященном 30-летию "Русского радио" и церемонии вручения Премии "Золотой Граммофон", Ёлка исполнила новую версию песни.

Теперь фраза "Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте" звучит так: "Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте".

Справка

Елизавета Иванцив родилась в Ужгороде. Войну России против Украины певица публично не комментировала. Лишь 27 октября этого года она впервые высказалась, заявив, что желает всем "мудрости и мира".

"Пусть, пожалуйста, у тех, кто этим всем… руководит, хватит мудрости сделать так, чтобы это было не больно. Потому что я волнуюсь об этом каждый день, у меня болит сердце. У меня там мамочка, у меня там столько друзей. У каждого из вас в Украине огромное количество друзей. И я не знаю человека, который бы не волновался по этому поводу", – сказала Ёлка.

Прокремлевская певица Валерия спела на фоне разбомбленного города. В Минкульте заявили, что обратятся в СБУ30.04.25, 23:02 • 28293 просмотра

Вадим Хлюдзинский

КультураНовости МираМультимедиа
Музыкант
Украина
Ужгород