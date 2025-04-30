Прокремлевская певица Валерия спела на фоне разбомбленного города. В Минкульте заявили, что обратятся в СБУ

В сети распространяется видео российской певицы Валерии, которая поет пропагандистскую песню на фоне разбомбленного города. В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины заявили, что обратятся в СБУ, передает УНН.

МКСК обратится в СБУ по поводу установления места записи этого выступления и дальнейшего открытия производства в случае нарушения режима санкций, которыми Валерии запрещен въезд в Украину - сообщил на своей странице в Facebook министр культуры Николай Точицкий.

По его словам, это видео – лучшее объяснение, почему санкции к деятелям российской культуры – это наш национальный интерес.

Хвалить свою родину на фоне разрушенного города, возможно, в результате военных преступлений – это и есть русская культура - добавил Точицкий.

Контекст

Прокремлевская певица Валерия исполнила песню "С чего начинается родина" на фоне руин. Видеозапись появилась в Instagram ее менеджера Станислава Калинкина.

Как сообщила Astra, где именно были сняты кадры, неизвестно. Пользователи сети предполагают, что на руинах одного из разрушенных Россией населенных пунктов Украины.

Впоследствии продюсер Валерии и ее муж Иосиф Пригожин заявил, что кадры были сняты на фоне декораций к фильму, а на оккупированных территориях Украины ни он сам, ни его жена никогда и не бывали.

Отметим, певица Валерия неоднократно выражала поддержку российской власти, а также участвовала в концерте в честь годовщины аннексии Крыма.