Прокремлівська співачка Валерія заспівала на тлі розбомбленого міста. У Мінкульті заявили, що звернуться до СБУ
Київ • УНН
Мінкульт ініціює перевірку СБУ щодо відео виступу співачки Валерії на тлі руїн, через можливе порушення санкцій та в'їзду до України. Відео викликало обурення в мережі.
У мережі шириться відео російської співачки Валерії, яка співає пропагандистську пісню на тлі розбомбленого міста. У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України заявили, що звернуться до СБУ, передає УНН.
МКСК звернеться до СБУ з приводу встановлення місця запису цього виступу та подальшого відкриття провадження у разі порушення режиму санкцій, якими Валерії заборонено в’їзд до України
За його словами, це відео – найкраще пояснення, чому санкції до діячів російської культури – це наш національний безпековий інтерес.
Хвалити свою батьківщину на тлі зруйнованого міста, можливо, внаслідок воєнних злочинів – це і є російська культура
Контекст
Прокремлівська співачка Валерія виконала пісню "С чего начинается родина" на фоні руїн. Відеозапис з'явився в Instagram її менеджера Станіслава Калінкіна.
Як повідомила Astra, де саме було знято кадри, невідомо. Користувачі мережі припускають, що на руїнах одного із зруйнованих росією населених пунктів України.
Згодом продюсер Валерії та її чоловік Йосип Пригожин заявив, що кадри були зняті на тлі декорацій до фільму, а на окупованих територіях України ні він сам, ні його дружина ніколи і не бували.
Зауважимо, співачка Валерія неодноразово висловлювала підтримку російській владі, а також брала участь у концерті на честь річниці анексії Криму.