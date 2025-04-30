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Прокремлівська співачка Валерія заспівала на тлі розбомбленого міста. У Мінкульті заявили, що звернуться до СБУ

Київ • УНН

 • 2384 перегляди

Мінкульт ініціює перевірку СБУ щодо відео виступу співачки Валерії на тлі руїн, через можливе порушення санкцій та в'їзду до України. Відео викликало обурення в мережі.

Прокремлівська співачка Валерія заспівала на тлі розбомбленого міста. У Мінкульті заявили, що звернуться до СБУ

У мережі шириться відео російської співачки Валерії, яка співає пропагандистську пісню на тлі розбомбленого міста. У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України заявили, що звернуться до СБУ, передає УНН.

МКСК звернеться до СБУ з приводу встановлення місця запису цього виступу та подальшого відкриття провадження у разі порушення режиму санкцій, якими Валерії заборонено в’їзд до України

 - повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр культури Микола Точицький.

За його словами, це відео – найкраще пояснення, чому санкції до діячів російської культури – це наш національний безпековий інтерес.

Хвалити свою батьківщину на тлі зруйнованого міста, можливо, внаслідок воєнних злочинів – це і є російська культура 

- додав Точицький.

Контекст

Прокремлівська співачка Валерія виконала пісню "С чего начинается родина" на фоні руїн. Відеозапис з'явився в Instagram її менеджера Станіслава Калінкіна.

Як повідомила Astra, де саме було знято кадри, невідомо. Користувачі мережі припускають, що на руїнах одного із зруйнованих росією населених пунктів України.

Згодом продюсер Валерії та її чоловік Йосип Пригожин заявив, що кадри були зняті на тлі декорацій до фільму, а на окупованих територіях України ні він сам, ні його дружина ніколи і не бували.

Зауважимо, співачка Валерія неодноразово висловлювала підтримку російській владі, а також брала участь у концерті на честь річниці анексії Криму.

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