Йолка прибрала зі свого хіта згадку про Україну: як тепер звучить "Прованс"
Київ • УНН
Співачка Єлизавета Іванців, відома як Йолка, під час виступу в москві представила нову версію свого хіта "Прованс". З пісні прибрано згадку про український аеропорт "Бориспіль".
Співачка Єлизавета Іванців ("Йолка"), яка з початком великої війни продовжує жити та виступати в росії, прибрала зі свого хіта "Прованс" згадку про український аеропорт "Бориспіль". Про це повідомляє УНН.
Деталі
Під час шоу у москві, присвяченому 30-річчю "русского радио" та церемонії вручення Премії "Золотий Грамофон", Йолка виконала нову версію пісні.
Тепер фраза "Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте" звучить так: "Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте".
Довідково
Єлизавета Іванців народилася в Ужгороді. Війну росії проти України співачка публічно не коментувала. Лише 27 жовтня цього року вона вперше висловилася, заявивши, що бажає всім "мудрості та миру".
"Нехай, будь ласка, у тих, хто цим всім… керує, вистачить мудрості зробити так, щоб це було не боляче. Тому що я хвилююся про це щодня, у мене болить серце. У мене там матуся, у мене там стільки друзів. У кожного з вас в Україні величезна кількість друзів. І я не знаю людини, яка б не хвилювалася з цього приводу", – сказала Йолка.
