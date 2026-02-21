Таисия Повалий призвала к российской оккупации Киева в интервью пропагандистским медиа РФ

$43.270.00
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 20858 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 29618 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 29757 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 25575 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 23092 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 26844 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 36699 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 27729 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 31655 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор
Силы обороны восстановили контроль над более чем 300 кв. км на юге Украины
"Для кремля они пушечное мясо" - Сибига отреагировал на вербовку африканцев россией
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже
Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 68649 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 120800 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей
Таисия Повалий призвала к российской оккупации Киева в интервью пропагандистским медиа РФ

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Певица Таисия Повалий в интервью пропагандистским медиа выразила надежду на захват Киева российскими войсками. Она также поставила под сомнение существование Украины как суверенного государства, продвигая нарративы Кремля.

Таисия Повалий призвала к российской оккупации Киева в интервью пропагандистским медиа РФ

Певица-предательница Таисия Повалий публично выразила надежду на захват украинской столицы российскими войсками. Она также поставила под сомнение дальнейшее существование Украины как суверенного государства, продвигая нарративы кремля о "едином народе". Об этом пишет УНН.

Детали

Не знаю, будет ли Украина. Но мне надо, чтобы Киев был наш, российский, потому что там арестован мой дом. Моя миссия – воссоединение народов, славянских

– заявила Повалий в эфире одного из российских пропагандистских каналов.

Многолетняя поддержка агрессора и бегство в москву

Певица уже длительное время открыто поддерживает политику россии и оправдывает военную агрессию против собственной родины. Вместе со своим мужем и продюсером Игорем Лихутой она выехала в москву, где продолжает строить карьеру и выступать на мероприятиях, прославляющих оккупационный режим.

Повалий активно использует свою медийность для распространения идеологии "русского мира", прикрываясь призывами к объединению славянских народов.

Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ

Степан Гафтко

ОбществоПолитикаНовости Мира
Недвижимость
российская пропаганда
Музыкант
Война в Украине
Украина
Киев