Таисия Повалий призвала к российской оккупации Киева в интервью пропагандистским медиа РФ

Певица-предательница Таисия Повалий публично выразила надежду на захват украинской столицы российскими войсками. Она также поставила под сомнение дальнейшее существование Украины как суверенного государства, продвигая нарративы кремля о "едином народе". Об этом пишет УНН.

Детали

Не знаю, будет ли Украина. Но мне надо, чтобы Киев был наш, российский, потому что там арестован мой дом. Моя миссия – воссоединение народов, славянских – заявила Повалий в эфире одного из российских пропагандистских каналов.

Многолетняя поддержка агрессора и бегство в москву

Певица уже длительное время открыто поддерживает политику россии и оправдывает военную агрессию против собственной родины. Вместе со своим мужем и продюсером Игорем Лихутой она выехала в москву, где продолжает строить карьеру и выступать на мероприятиях, прославляющих оккупационный режим.

Повалий активно использует свою медийность для распространения идеологии "русского мира", прикрываясь призывами к объединению славянских народов.

