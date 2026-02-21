Таисия Повалий призвала к российской оккупации Киева в интервью пропагандистским медиа РФ
Певица Таисия Повалий в интервью пропагандистским медиа выразила надежду на захват Киева российскими войсками. Она также поставила под сомнение существование Украины как суверенного государства, продвигая нарративы Кремля.
Детали
Не знаю, будет ли Украина. Но мне надо, чтобы Киев был наш, российский, потому что там арестован мой дом. Моя миссия – воссоединение народов, славянских
Многолетняя поддержка агрессора и бегство в москву
Певица уже длительное время открыто поддерживает политику россии и оправдывает военную агрессию против собственной родины. Вместе со своим мужем и продюсером Игорем Лихутой она выехала в москву, где продолжает строить карьеру и выступать на мероприятиях, прославляющих оккупационный режим.
Повалий активно использует свою медийность для распространения идеологии "русского мира", прикрываясь призывами к объединению славянских народов.
