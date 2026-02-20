$43.270.03
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 3272 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
16:35 • 8400 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 14991 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 17747 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 19060 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 21568 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 38335 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14485 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20699 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль

Київ • УНН

 • 1530 перегляди

Україна має інформацію про підготовку росією нових ударів по енергетиці. Країна залучить 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості.

Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україна має інформацію про те, що росія готує нові удари по українській енергетиці. Про це Шмигаль написав у Telegram, передає УНН

Провели засідання Енергетичного штабу. Робота з ліквідації наслідків російських атак триває безперервно - 24/7. Завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням. Водночас маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб - не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів 

- написав Шмигаль.

За його словами, також під час засідання окремо обговорили ліквідацію наслідків в Одесі, а також у прифронтових областях - там викликів найбільше.

Робота з партнерами щодо поставок обладнання іде в щоденному режимі. За підсумками візиту команди Міненерго до Франції маємо домовленості про залучення 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості України. Також наші інженери й технічні фахівці вже відряджені у Європу для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну 

- додав Шмигаль. 

Нагадаємо 

Україна домовилася про залучення понад 600 млн євро фінансової та технічної допомоги для відновлення енергетичного сектору, а також про передачу обладнання з щонайменше шести виведених з експлуатації європейських теплоелектроцентралей і теплоелектростанцій.

Антоніна Туманова

