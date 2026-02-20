Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україна має інформацію про те, що росія готує нові удари по українській енергетиці. Про це Шмигаль написав у Telegram, передає УНН.

Провели засідання Енергетичного штабу. Робота з ліквідації наслідків російських атак триває безперервно - 24/7. Завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням. Водночас маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб - не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів - написав Шмигаль.

За його словами, також під час засідання окремо обговорили ліквідацію наслідків в Одесі, а також у прифронтових областях - там викликів найбільше.

Робота з партнерами щодо поставок обладнання іде в щоденному режимі. За підсумками візиту команди Міненерго до Франції маємо домовленості про залучення 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості України. Також наші інженери й технічні фахівці вже відряджені у Європу для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну - додав Шмигаль.

Нагадаємо

Україна домовилася про залучення понад 600 млн євро фінансової та технічної допомоги для відновлення енергетичного сектору, а також про передачу обладнання з щонайменше шести виведених з експлуатації європейських теплоелектроцентралей і теплоелектростанцій.