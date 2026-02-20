Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Київ • УНН
Україна має інформацію про підготовку росією нових ударів по енергетиці. Країна залучить 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості.
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україна має інформацію про те, що росія готує нові удари по українській енергетиці. Про це Шмигаль написав у Telegram, передає УНН.
Провели засідання Енергетичного штабу. Робота з ліквідації наслідків російських атак триває безперервно - 24/7. Завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням. Водночас маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб - не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів
За його словами, також під час засідання окремо обговорили ліквідацію наслідків в Одесі, а також у прифронтових областях - там викликів найбільше.
Робота з партнерами щодо поставок обладнання іде в щоденному режимі. За підсумками візиту команди Міненерго до Франції маємо домовленості про залучення 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості України. Також наші інженери й технічні фахівці вже відряджені у Європу для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну
Нагадаємо
Україна домовилася про залучення понад 600 млн євро фінансової та технічної допомоги для відновлення енергетичного сектору, а також про передачу обладнання з щонайменше шести виведених з експлуатації європейських теплоелектроцентралей і теплоелектростанцій.