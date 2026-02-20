$43.270.03
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Украина располагает информацией о подготовке россией новых ударов по энергетике. Страна привлечет 600 млн евро на усиление энергетической устойчивости.

Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Украина располагает информацией о том, что россия готовит новые удары по украинской энергетике. Об этом Шмыгаль написал в Telegram, передает УНН

Провели заседание Энергетического штаба. Работа по ликвидации последствий российских атак продолжается непрерывно – 24/7. Благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры видим тенденцию к улучшению ситуации с электроснабжением. В то же время есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике. Поэтому задача для всех служб – не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам 

- написал Шмыгаль.

По его словам, также во время заседания отдельно обсудили ликвидацию последствий в Одессе, а также в прифронтовых областях – там вызовов больше всего.

Работа с партнерами по поставкам оборудования идет в ежедневном режиме. По итогам визита команды Минэнерго во Францию ​​есть договоренности о привлечении 600 млн евро на усиление энергетической устойчивости Украины. Также наши инженеры и технические специалисты уже откомандированы в Европу для обследования 6 станций, оборудование из которых можно в кратчайшие сроки доставить в Украину 

- добавил Шмыгаль. 

Напомним 

Украина договорилась о привлечении более 600 млн евро финансовой и технической помощи для восстановления энергетического сектора, а также о передаче оборудования из по меньшей мере шести выведенных из эксплуатации европейских теплоэлектроцентралей и теплоэлектростанций.

Антонина Туманова

