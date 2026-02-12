$43.090.06
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 12008 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 22043 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 17526 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 17668 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 18226 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 25957 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 18242 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21478 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 35576 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25144 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Військовий склад у волгоградській області рф уражено внаслідок атаки

Київ • УНН

 • 88 перегляди

У ніч на 12 лютого селище котлубань волгоградської області рф зазнало атаки. Уражено військовий склад, російська влада підтвердила "займання" та "загрозу детонації".

Військовий склад у волгоградській області рф уражено внаслідок атаки

У ніч на 12 лютого селище котлубань волгоградської області рф зазнало атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Вказується, що внаслідок атаки було уражено військовий склад головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони рф.

російська влада підтвердила "займання" на об'єкті міноборони та "загрозу детонації".

Сьогодні вночі підрозділи ППО міністерства оборони росії відбивають ракетну атаку на територію волгоградської області. Внаслідок падіння уламків на території об'єкту міністерства оборони біля селища котлубань стався спалах. ... З метою забезпечення безпеки цивільного населення від загрози детонації під час пожежогасіння оголошено та ведеться евакуація населення прилеглого населеного пункту котлубань. Для здійснення евакуації підготовлено та відправлено автобуси

- написав губернатор регіону андрій бочаров.

Нагадаємо

В мічурінську тамбовської області рф у ніч на 12 лютого було уражено завод "Прогрес".

ЗСУ уразили нафтопереробний завод у волгограді та склади на окупованих територіях - Генштаб11.02.26, 15:31 • 4746 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

