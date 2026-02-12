Військовий склад у волгоградській області рф уражено внаслідок атаки

У ніч на 12 лютого селище котлубань волгоградської області рф зазнало атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Вказується, що внаслідок атаки було уражено військовий склад головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони рф.

російська влада підтвердила "займання" на об'єкті міноборони та "загрозу детонації".

Сьогодні вночі підрозділи ППО міністерства оборони росії відбивають ракетну атаку на територію волгоградської області. Внаслідок падіння уламків на території об'єкту міністерства оборони біля селища котлубань стався спалах. ... З метою забезпечення безпеки цивільного населення від загрози детонації під час пожежогасіння оголошено та ведеться евакуація населення прилеглого населеного пункту котлубань. Для здійснення евакуації підготовлено та відправлено автобуси