Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу ГРАУ у Волгоградській області, оборонного підприємства у Тамбовській області та складів боєприпасів. Також пошкоджено нафтопереробний завод "Волгоградський" після атаки 11 лютого.
У рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України, в ніч на 12 лютого у районі н.п. Котлубань (Волгоградська область, рф) уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф
Це арсенал, як вказано, є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії.
Удару по арсеналу завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго". Зафіксовано потужні вибухи на території об'єкту з подальшою вторинною детонацією
Масштаби збитків уточнюються.
Крім того, у н.п. Мічурінськ (Тамбовська область, рф) уражалось підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем — "Мічуринський завод Прогрес". За попередньою інформацією, на території заводу виникла пожежа. Результати й масштаб завданих збитків уточнюються
Як вказано, підприємство задіяне в забезпеченні армії рф.
"Також, на ТОТ Запорізької області, у районі н.п. Терпіння та у районі н.п. Розівка, уражено склади боєприпасів ворога", - зазначається у повідомленні.
"Окрім того, підтверджено, що в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу "Волгоградський" у Волгоградській області рф пошкоджено основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, пошкоджено елементи АВТ-3 та інфраструктурні об'єкти на території. На інших об'єктах, зокрема вторинної переробки, знижено навантаження або відбулась зупинка", - вказано у повідомленні Генштабу.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
