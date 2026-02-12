$43.030.06
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу ГРАУ у Волгоградській області, оборонного підприємства у Тамбовській області та складів боєприпасів. Також пошкоджено нафтопереробний завод "Волгоградський" після атаки 11 лютого.

Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу ГРАУ у Волгоградській області рф, оборонного підприємства у Тамбовській області рф та складів боєприпасів окупантів, а також пошкодження в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу "Волгоградський" у Волгоградській області рф, пише УНН.

У рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України, в ніч на 12 лютого у районі н.п. Котлубань (Волгоградська область, рф) уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф

- повідомили у Генштабі.

Це арсенал, як вказано, є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії.

Удару по арсеналу завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго". Зафіксовано потужні вибухи на території об'єкту з подальшою вторинною детонацією

- вказали у Генштабі.

Масштаби збитків уточнюються.

Крім того, у н.п. Мічурінськ (Тамбовська область, рф) уражалось підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем — "Мічуринський завод Прогрес". За попередньою інформацією, на території заводу виникла пожежа. Результати й масштаб завданих збитків уточнюються

- зазначили у Генштабі.

Як вказано, підприємство задіяне в забезпеченні армії рф.

"Також, на ТОТ Запорізької області, у районі н.п. Терпіння та у районі н.п. Розівка, уражено склади боєприпасів ворога", - зазначається у повідомленні.

"Окрім того, підтверджено, що в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу "Волгоградський" у Волгоградській області рф пошкоджено основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, пошкоджено елементи АВТ-3 та інфраструктурні об'єкти на території. На інших об'єктах, зокрема вторинної переробки, знижено навантаження або відбулась зупинка", - вказано у повідомленні Генштабу.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
