Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
23:49 • 7042 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
22:51 • 12495 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 28516 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 26652 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 33565 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 32861 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27296 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24032 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 27722 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Репутація дружини експринца Ендрю остаточно зруйнована через нові викриття її зв'язків з Епштейном

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Колишня дружина принца Ендрю, Сара Фергюсон, зіткнулася з руйнуванням репутації через нові викриття її зв'язків з Джеффрі Епштейном. Шість її компаній ліквідуються, а благодійні організації розривають співпрацю через фінансову залежність від засудженого злочинця.

Репутація дружини експринца Ендрю остаточно зруйнована через нові викриття її зв'язків з Епштейном
Фото: Reuters

Колишня дружина Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, Сара Фергюсон, опинилася в центрі гучного скандалу після публікації чергової порції документів у справі Джеффрі Епштейна. Нові дані вказують на те, що вона не лише підтримувала близькі стосунки з покійним сексуальний злочинцем після його засудження, а й мала від нього значну фінансову залежність. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Через оприлюднену переписку, у якій Сара називала Епштейна "братом, про якого завжди мріяла", шість компаній, де вона була директором, офіційно розпочали процедуру ліквідації. Благодійна організація Sarah’s Trust також оголосила про закриття на невизначений термін, а провідні фонди, включаючи Teenage Cancer Trust, розірвали з нею будь-яку співпрацю.

Поліція продовжила обшуки у колишньому будинку експринца Ендрю через день після його арешту20.02.26, 15:02 • 2950 переглядiв

Викриття показали, що Фергюсон відвідувала Епштейна в Маямі вже через п'ять днів після його звільнення з в'язниці у 2009 році, що повністю спростовує її попередні заяви про припинення контактів.

Фінансові зв’язки та політичні наслідки

Документи підтверджують, що Епштейн перераховував Сарі сотні тисяч доларів, які вона використовувала для підтримки свого розкішного способу життя та фінансування витрат доньок, принцес Беатріс та Євгенії.

Ми втратили останню лінію оборони сім’ї Йорків. Сара роками була надійною опорою для Ендрю, але тепер її власні листи до Епштейна свідчать про те, що вона ставила фінансові вигоди вище за моральні принципи

– зазначають аналітики, що вивчають матеріали Міністерства юстиції США.

Хоча офіційних звинувачень у скоєнні злочинів Фергюсон не висунуто, її статус у суспільстві став критично низьким, а репутація – безнадійно зіпсованою. На тлі арешту її колишнього чоловіка Ендрю, Сара Фергюсон фактично втратила можливість продовжувати публічну діяльність, що стало фінальною крапкою в багаторічній історії скандалів навколо дому Йорків.

Уряд Великої Британії планує усунути принца Ендрю з лінії королівського спадкоємства21.02.26, 03:12 • 4752 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоСвіт
Джеффрі Епштайн
Міністерство юстиції США
благодійність
Reuters