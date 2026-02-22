Репутація дружини експринца Ендрю остаточно зруйнована через нові викриття її зв'язків з Епштейном
Київ • УНН
Колишня дружина принца Ендрю, Сара Фергюсон, зіткнулася з руйнуванням репутації через нові викриття її зв'язків з Джеффрі Епштейном. Шість її компаній ліквідуються, а благодійні організації розривають співпрацю через фінансову залежність від засудженого злочинця.
Колишня дружина Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, Сара Фергюсон, опинилася в центрі гучного скандалу після публікації чергової порції документів у справі Джеффрі Епштейна. Нові дані вказують на те, що вона не лише підтримувала близькі стосунки з покійним сексуальний злочинцем після його засудження, а й мала від нього значну фінансову залежність. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Через оприлюднену переписку, у якій Сара називала Епштейна "братом, про якого завжди мріяла", шість компаній, де вона була директором, офіційно розпочали процедуру ліквідації. Благодійна організація Sarah’s Trust також оголосила про закриття на невизначений термін, а провідні фонди, включаючи Teenage Cancer Trust, розірвали з нею будь-яку співпрацю.
Викриття показали, що Фергюсон відвідувала Епштейна в Маямі вже через п'ять днів після його звільнення з в'язниці у 2009 році, що повністю спростовує її попередні заяви про припинення контактів.
Фінансові зв’язки та політичні наслідки
Документи підтверджують, що Епштейн перераховував Сарі сотні тисяч доларів, які вона використовувала для підтримки свого розкішного способу життя та фінансування витрат доньок, принцес Беатріс та Євгенії.
Ми втратили останню лінію оборони сім’ї Йорків. Сара роками була надійною опорою для Ендрю, але тепер її власні листи до Епштейна свідчать про те, що вона ставила фінансові вигоди вище за моральні принципи
Хоча офіційних звинувачень у скоєнні злочинів Фергюсон не висунуто, її статус у суспільстві став критично низьким, а репутація – безнадійно зіпсованою. На тлі арешту її колишнього чоловіка Ендрю, Сара Фергюсон фактично втратила можливість продовжувати публічну діяльність, що стало фінальною крапкою в багаторічній історії скандалів навколо дому Йорків.
