Репутация жены экс-принца Эндрю окончательно разрушена из-за новых разоблачений ее связей с Эпштейном
Киев • УНН
Бывшая жена принца Эндрю, Сара Фергюсон, столкнулась с разрушением репутации из-за новых разоблачений ее связей с Джеффри Эпштейном. Шесть ее компаний ликвидируются, а благотворительные организации разрывают сотрудничество из-за финансовой зависимости от осужденного преступника.
Бывшая жена Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, Сара Фергюсон, оказалась в центре громкого скандала после публикации очередной порции документов по делу Джеффри Эпштейна. Новые данные указывают на то, что она не только поддерживала близкие отношения с покойным сексуальным преступником после его осуждения, но и имела от него значительную финансовую зависимость. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Из-за обнародованной переписки, в которой Сара называла Эпштейна "братом, о котором всегда мечтала", шесть компаний, где она была директором, официально начали процедуру ликвидации. Благотворительная организация Sarah’s Trust также объявила о закрытии на неопределенный срок, а ведущие фонды, включая Teenage Cancer Trust, разорвали с ней любое сотрудничество.
Разоблачения показали, что Фергюсон посещала Эпштейна в Майами уже через пять дней после его освобождения из тюрьмы в 2009 году, что полностью опровергает ее предыдущие заявления о прекращении контактов.
Финансовые связи и политические последствия
Документы подтверждают, что Эпштейн перечислял Саре сотни тысяч долларов, которые она использовала для поддержания своего роскошного образа жизни и финансирования расходов дочерей, принцесс Беатрис и Евгении.
Мы потеряли последнюю линию обороны семьи Йорков. Сара годами была надежной опорой для Эндрю, но теперь ее собственные письма к Эпштейну свидетельствуют о том, что она ставила финансовые выгоды выше моральных принципов
Хотя официальных обвинений в совершении преступлений Фергюсон не предъявлено, ее статус в обществе стал критически низким, а репутация – безнадежно испорченной. На фоне ареста ее бывшего мужа Эндрю, Сара Фергюсон фактически потеряла возможность продолжать публичную деятельность, что стало финальной точкой в многолетней истории скандалов вокруг дома Йорков.
