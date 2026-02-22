Репутация жены экс-принца Эндрю окончательно разрушена из-за новых разоблачений ее связей с Эпштейном

Бывшая жена Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, Сара Фергюсон, оказалась в центре громкого скандала после публикации очередной порции документов по делу Джеффри Эпштейна. Новые данные указывают на то, что она не только поддерживала близкие отношения с покойным сексуальным преступником после его осуждения, но и имела от него значительную финансовую зависимость. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Из-за обнародованной переписки, в которой Сара называла Эпштейна "братом, о котором всегда мечтала", шесть компаний, где она была директором, официально начали процедуру ликвидации. Благотворительная организация Sarah’s Trust также объявила о закрытии на неопределенный срок, а ведущие фонды, включая Teenage Cancer Trust, разорвали с ней любое сотрудничество.

Разоблачения показали, что Фергюсон посещала Эпштейна в Майами уже через пять дней после его освобождения из тюрьмы в 2009 году, что полностью опровергает ее предыдущие заявления о прекращении контактов.

Документы подтверждают, что Эпштейн перечислял Саре сотни тысяч долларов, которые она использовала для поддержания своего роскошного образа жизни и финансирования расходов дочерей, принцесс Беатрис и Евгении.

Мы потеряли последнюю линию обороны семьи Йорков. Сара годами была надежной опорой для Эндрю, но теперь ее собственные письма к Эпштейну свидетельствуют о том, что она ставила финансовые выгоды выше моральных принципов