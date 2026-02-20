Полиция продолжила обыски в бывшем доме экс-принца Эндрю через день после его ареста
Киев • УНН
Полиция Великобритании продолжила обыск в бывшем доме Эндрю Маунтбаттен-Виндзора после его ареста. Он находится под следствием по подозрению в злоупотреблении служебным положением, связанным с дружбой с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.
В Великобритании в пятницу полиция продолжила обыск бывшего дома Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, бывшего принца Эндрю, спустя день после его ареста и содержания под стражей в течение почти 11 часов по подозрению в злоупотреблении служебным положением, связанным с его дружбой с покойным осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
После одного из самых бурных дней в современной истории британской королевской семьи бывший принц Эндрю вернулся в свою новую резиденцию в поместье Сандрингем, частной резиденции короля Карла III, расположенной примерно в 185 километрах к северу от Лондона.
Полиция завершила обыски на Вуд-Фарм, где Маунтбеттен-Виндзор живет, ожидая завершения своего нового дома неподалеку, Марш-Фарм.
"Продолжается обыск в Роял-Лодж, его бывшем доме с 30 комнатами, расположенном в парковой зоне неподалеку от Виндзорского замка, к западу от столицы, где младший брат короля жил десятилетиями до своего выселения в начале этого месяца. В течение всего пятничного утра на территорию въезжали немаркированные фургоны, предположительно, полицейские машины", - пишет издание.
Маунтбаттен-Виндзор, которого сфотографировали сидящим в задней части своего автомобиля с шофером после освобождения в четверг вечером из полицейского участка неподалеку от Сандрингема, остается под следствием, а это означает, что ему не были предъявлены обвинения, и его не оправдала полиция долины Темзы, которая отвечает за запад от Лондона, пишет издание.
Его арест последовал за многолетними обвинениями в связи с Эпштейном, который покончил с собой в нью-йоркской тюрьме в 2019 году. "В основе обвинения лежит то, что Маунтбаттен Виндзор - известный как принц Эндрю до октября, когда его брат лишил его титулов и почестей и изгнал из Королевской ложи - делился конфиденциальной информацией с опальным финансистом, когда был торговым представителем Великобритании", пишет издание.
В частности, электронные письма, опубликованные в прошлом месяце Министерством юстиции США, вероятно показывают, что Маунтбаттен-Виндзор обменивался отчетами об официальных визитах в Гонконг, Вьетнам и Сингапур, отмечает издание.
Бывший принц Эндрю освобожден из-под стражи19.02.26, 21:55 • 7794 просмотра