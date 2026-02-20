$43.270.03
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 2214 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 5042 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 15650 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 7046 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
07:56 • 16760 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 47738 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 81051 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 50443 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 85662 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Полиция продолжила обыски в бывшем доме экс-принца Эндрю через день после его ареста

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Полиция Великобритании продолжила обыск в бывшем доме Эндрю Маунтбаттен-Виндзора после его ареста. Он находится под следствием по подозрению в злоупотреблении служебным положением, связанным с дружбой с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Полиция продолжила обыски в бывшем доме экс-принца Эндрю через день после его ареста

В Великобритании в пятницу полиция продолжила обыск бывшего дома Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, бывшего принца Эндрю, спустя день после его ареста и содержания под стражей в течение почти 11 часов по подозрению в злоупотреблении служебным положением, связанным с его дружбой с покойным осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

После одного из самых бурных дней в современной истории британской королевской семьи бывший принц Эндрю вернулся в свою новую резиденцию в поместье Сандрингем, частной резиденции короля Карла III, расположенной примерно в 185 километрах к северу от Лондона.

Полиция завершила обыски на Вуд-Фарм, где Маунтбеттен-Виндзор живет, ожидая завершения своего нового дома неподалеку, Марш-Фарм.

"Продолжается обыск в Роял-Лодж, его бывшем доме с 30 комнатами, расположенном в парковой зоне неподалеку от Виндзорского замка, к западу от столицы, где младший брат короля жил десятилетиями до своего выселения в начале этого месяца. В течение всего пятничного утра на территорию въезжали немаркированные фургоны, предположительно, полицейские машины", - пишет издание.

Маунтбаттен-Виндзор, которого сфотографировали сидящим в задней части своего автомобиля с шофером после освобождения в четверг вечером из полицейского участка неподалеку от Сандрингема, остается под следствием, а это означает, что ему не были предъявлены обвинения, и его не оправдала полиция долины Темзы, которая отвечает за запад от Лондона, пишет издание.

Его арест последовал за многолетними обвинениями в связи с Эпштейном, который покончил с собой в нью-йоркской тюрьме в 2019 году. "В основе обвинения лежит то, что Маунтбаттен Виндзор - известный как принц Эндрю до октября, когда его брат лишил его титулов и почестей и изгнал из Королевской ложи - делился конфиденциальной информацией с опальным финансистом, когда был торговым представителем Великобритании", пишет издание.

В частности, электронные письма, опубликованные в прошлом месяце Министерством юстиции США, вероятно показывают, что Маунтбаттен-Виндзор обменивался отчетами об официальных визитах в Гонконг, Вьетнам и Сингапур, отмечает издание.

Бывший принц Эндрю освобожден из-под стражи19.02.26, 21:55

Юлия Шрамко

Новости Мира
Недвижимость
Обыск
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Вьетнам
Гонконг
Сингапур
Карл III
Великобритания
Лондон