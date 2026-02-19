Бывший принц Эндрю освобожден из-под стражи

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был освобожден из-под стражи почти через 12 часов после ареста по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор выехал из полицейского участка Эйлшема в Норфолке в автомобиле, откинувшись на спинку сиденья, будто избегая камер.

Полиция пока не предоставила никакой дополнительной информации.

"Закон должен быть исполнен" - Король Карл III отреагировал на арест брата принца Эндрю

Напомним

Бывшего принца Эндрю Маунтбеттена Виндзора арестовали по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Полиция рассматривает жалобу относительно передачи конфиденциальных материалов Джеффри Эпштейну.