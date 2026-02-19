Колишнього принца Ендрю звільнили з-під варти
Київ • УНН
Ендрю Маунтбеттена-Віндзора звільнили з-під варти майже через 12 годин після арешту за підозрою у зловживанні державним службовим становищем, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор виїхав з поліцейської дільниці Ейлшема в Норфолку в автомобілі, відкинувшись на спинку сидіння, ніби уникаючи камер.
Поліція наразі не надала жодної додаткової інформації.
Нагадаємо
Колишнього принца Ендрю Маунтбеттена Віндзора заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній службі. Поліція розглядає скаргу щодо передачі конфіденційних матеріалів Джеффрі Епштейну.