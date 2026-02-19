$43.290.03
Ексклюзив
15:01 • 11086 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 16953 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 15331 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 26240 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 19339 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 30472 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 25880 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25372 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24599 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18642 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Колишнього принца Ендрю звільнили з-під варти

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Ендрю Маунтбеттена-Віндзора звільнили з-під варти після майже 12 годин арешту за підозрою у зловживанні державним службовим становищем.

Колишнього принца Ендрю звільнили з-під варти

Ендрю Маунтбеттена-Віндзора звільнили з-під варти майже через 12 годин після арешту за підозрою у зловживанні державним службовим становищем, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор виїхав з поліцейської дільниці Ейлшема в Норфолку в автомобілі, відкинувшись на спинку сидіння, ніби уникаючи камер.

Поліція наразі не надала жодної додаткової інформації.

"Закон має бути виконаний" - Король Чарльз III відреагував на арешт брата принца Ендрю19.02.26, 16:47 • 3184 перегляди

Нагадаємо

Колишнього принца Ендрю Маунтбеттена Віндзора заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній службі. Поліція розглядає скаргу щодо передачі конфіденційних матеріалів Джеффрі Епштейну.

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Джеффрі Епштайн