Поліція продовжила обшуки у колишньому будинку експринца Ендрю через день після його арешту

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Поліція Великої Британії продовжила обшук у колишньому будинку Ендрю Маунтбаттен-Віндзора після його арешту. Він перебуває під слідством через підозру у зловживанні службовим становищем, пов'язаним із дружбою із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Поліція продовжила обшуки у колишньому будинку експринца Ендрю через день після його арешту

У Великій Британії у п'ятницю поліція продовжила обшук колишнього будинку Ендрю Маунтбаттен-Віндзора, колишнього принца Ендрю, через день після його арешту та утримання під вартою протягом майже 11 годин за підозрою у зловживанні службовим становищем, пов'язаним з його дружбою з покійним засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Після одного з найбурхливіших днів у сучасній історії британської королівської родини колишній принц Ендрю повернувся до своєї нової резиденції у маєтку Сандрінгем, приватної резиденції короля Чарльза III, розташованої приблизно за 185 кілометрів на північ від Лондона.

Поліція завершила обшуки на Вуд-Фарм, де Маунтбеттен-Віндзор живе, чекаючи на завершення свого нового будинку неподалік, Марш-Фарм.

"Триває обшук у Роял-Лодж, його колишньому будинку з 30 кімнатами, розташованому в парковій зоні неподалік Віндзорського замку, на захід від столиці, де молодший брат короля жив десятиліттями до свого виселення на початку цього місяця. Протягом усього п'ятничного ранку на територію в'їжджали немарковані фургони, імовірно, поліцейські машини", - пише видання.

Маунтбаттен-Віндзор, якого сфотографували сидячим у задній частині свого автомобіля з шофером після звільнення в четвер увечері з поліцейської дільниці неподалік Сандрінгема, залишається під слідством, а це означає, що йому не були висунуті обвинувачення, і його не виправдали поліція долини Темзи, яка відповідає за захід від Лондона, пише видання.

Його арешт послідував за багаторічними звинуваченнями у зв'язку з Епштейном, який наклав на себе руки в нью-йоркській в'язниці в 2019 році. "В основі звинувачення лежить те, що Маунтбаттен Віндзор - відомий як принц Ендрю до жовтня, коли його брат позбавив його титулів і почестей і вигнав з Королівської ложі - ділився конфіденційною інформацією з опальним фінансистом, коли був торговим представником Великої Британії", пише видання.

Зокрема, електронні листи, опубліковані минулого місяця Міністерством юстиції США, ймовірно показують, що Маунтбаттен-Віндзор обмінювався звітами про офіційні візити до Гонконгу, В'єтнаму та Сінгапуру, зазначає видання.

Колишнього принца Ендрю звільнили з-під варти19.02.26, 21:55 • 7762 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Нерухомість
Обшук
Джеффрі Епштайн
Міністерство юстиції США
В'єтнам
Гонконг
Сінгапур
Чарльз ІІІ
Велика Британія
Лондон