Правительство Великобритании планирует отстранить принца Эндрю от линии королевского престолонаследия

19:44
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Нефть из рф вместо Индии в феврале скупают со скидками нефтепереработчики из Китая - Bloomberg
20 февраля, 15:26
Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа
20 февраля, 15:31
В ЕС анализируют решение Верховного суда США об отмене пошлин Трампа
20 февраля, 16:01
Трамп собирает пресс-конференцию после отмены Верховным судом глобальных пошлин
20 февраля, 17:28
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей
19:21
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость
20 февраля, 13:32
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать
20 февраля, 11:49
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы
19 февраля, 14:22
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Денис Шмыгаль
Крис Мартин
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Вашингтон
Беларусь
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях
20:02
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей
19:21
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны
20 февраля, 13:28
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИ
20 февраля, 08:31
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС
20 февраля, 06:37
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Фильм

Правительство Великобритании планирует отстранить принца Эндрю от линии королевского престолонаследия

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Британское правительство рассматривает возможность принятия специального закона для официального исключения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из списка претендентов на престол. Цель – защита репутации монархии.

Правительство Великобритании планирует отстранить принца Эндрю от линии королевского престолонаследия
Фото: NEWS SYNDICATION

Британское правительство рассматривает возможность принятия специального закона для официального исключения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из списка претендентов на престол. Министр обороны Люк Поллард подтвердил, что такой шаг целесообразен для защиты репутации монархии независимо от результатов текущего полицейского расследования из-за связей Эндрю с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Это правильный шаг. Мы должны действовать сейчас, чтобы обеспечить стабильность института, поскольку мир наблюдает за этим делом

– заявил Люк Поллард в эфире BBC.

Уголовное расследование и правовой статус Эндрю

Ситуация вокруг члена королевской семьи обострилась после его ареста по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Хотя после 11-часового допроса Эндрю освободили под следствие, правительство решило начать юридическую процедуру его полной изоляции от государственных функций.

Бывший принц Эндрю освобожден из-под стражи
19.02.26, 21:55

Сам фигурант продолжает решительно отрицать какие-либо правонарушения, однако политическое давление на Даунинг-стрит относительно окончательного лишения его наследственных прав усиливается.

Последствия для британской монархии

Для реализации этого плана парламенту придется внести изменения в Акт о престолонаследии, что является редким прецедентом в современной британской истории. Такой радикальный шаг имеет целью полностью разорвать связь между короной и скандалами, сопровождающими деятельность Эндрю в течение последних лет. Поддержка этой инициативы ключевыми министрами свидетельствует о серьезности намерений властей окончательно вывести брата короля из официальной жизни страны.

Полиция продолжила обыски в бывшем доме экс-принца Эндрю через день после его ареста
20.02.26, 15:02

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Джеффри Эпштейн
Великобритания