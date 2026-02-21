Правительство Великобритании планирует отстранить принца Эндрю от линии королевского престолонаследия
Киев • УНН
Британское правительство рассматривает возможность принятия специального закона для официального исключения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из списка претендентов на престол. Цель – защита репутации монархии.
Британское правительство рассматривает возможность принятия специального закона для официального исключения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из списка претендентов на престол. Министр обороны Люк Поллард подтвердил, что такой шаг целесообразен для защиты репутации монархии независимо от результатов текущего полицейского расследования из-за связей Эндрю с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Это правильный шаг. Мы должны действовать сейчас, чтобы обеспечить стабильность института, поскольку мир наблюдает за этим делом
Уголовное расследование и правовой статус Эндрю
Ситуация вокруг члена королевской семьи обострилась после его ареста по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Хотя после 11-часового допроса Эндрю освободили под следствие, правительство решило начать юридическую процедуру его полной изоляции от государственных функций.
Бывший принц Эндрю освобожден из-под стражи19.02.26, 21:55 • 8150 просмотров
Сам фигурант продолжает решительно отрицать какие-либо правонарушения, однако политическое давление на Даунинг-стрит относительно окончательного лишения его наследственных прав усиливается.
Последствия для британской монархии
Для реализации этого плана парламенту придется внести изменения в Акт о престолонаследии, что является редким прецедентом в современной британской истории. Такой радикальный шаг имеет целью полностью разорвать связь между короной и скандалами, сопровождающими деятельность Эндрю в течение последних лет. Поддержка этой инициативы ключевыми министрами свидетельствует о серьезности намерений властей окончательно вывести брата короля из официальной жизни страны.
Полиция продолжила обыски в бывшем доме экс-принца Эндрю через день после его ареста20.02.26, 15:02 • 2526 просмотров