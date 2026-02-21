Правительство Великобритании планирует отстранить принца Эндрю от линии королевского престолонаследия

Фото: NEWS SYNDICATION

Британское правительство рассматривает возможность принятия специального закона для официального исключения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из списка претендентов на престол. Министр обороны Люк Поллард подтвердил, что такой шаг целесообразен для защиты репутации монархии независимо от результатов текущего полицейского расследования из-за связей Эндрю с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Это правильный шаг. Мы должны действовать сейчас, чтобы обеспечить стабильность института, поскольку мир наблюдает за этим делом – заявил Люк Поллард в эфире BBC.

Уголовное расследование и правовой статус Эндрю

Ситуация вокруг члена королевской семьи обострилась после его ареста по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Хотя после 11-часового допроса Эндрю освободили под следствие, правительство решило начать юридическую процедуру его полной изоляции от государственных функций.

Сам фигурант продолжает решительно отрицать какие-либо правонарушения, однако политическое давление на Даунинг-стрит относительно окончательного лишения его наследственных прав усиливается.

Последствия для британской монархии

Для реализации этого плана парламенту придется внести изменения в Акт о престолонаследии, что является редким прецедентом в современной британской истории. Такой радикальный шаг имеет целью полностью разорвать связь между короной и скандалами, сопровождающими деятельность Эндрю в течение последних лет. Поддержка этой инициативы ключевыми министрами свидетельствует о серьезности намерений властей окончательно вывести брата короля из официальной жизни страны.

