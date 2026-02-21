$43.270.03
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 12209 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 13249 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 19051 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 20847 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 20502 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 23291 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 41792 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14976 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21087 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Уряд Великої Британії планує усунути принца Ендрю з лінії королівського спадкоємства

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Британський уряд розглядає можливість прийняття спеціального закону для офіційного виключення Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з переліку претендентів на престол. Мета – захист репутації монархії.

Уряд Великої Британії планує усунути принца Ендрю з лінії королівського спадкоємства
Фото: NEWS SYNDICATION

Британський уряд розглядає можливість прийняття спеціального закону для офіційного виключення Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з переліку претендентів на престол. Міністр оборони Люк Поллард підтвердив, що такий крок є доцільним для захисту репутації монархії незалежно від результатів поточного поліцейського розслідування через зв’язки Ендрю із засудженим фінансистом Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Це правильний крок. Ми маємо діяти зараз, щоб забезпечити стабільність інституції, оскільки світ спостерігає за цією справою

– заявив Люк Поллард в ефірі BBC.

Кримінальне розслідування та правовий статус Ендрю

Ситуація навколо члена королівської родини загострилася після його арешту за підозрою у зловживанні службовим становищем. Хоча після 11-годинного допиту Ендрю звільнили під слідство, уряд вирішив розпочати юридичну процедуру його повної ізоляції від державних функцій.

Колишнього принца Ендрю звільнили з-під варти19.02.26, 21:55 • 8150 переглядiв

Сам фігурант продовжує рішуче заперечувати будь-які правопорушення, проте політичний тиск на Даунінг-стріт щодо остаточного позбавлення його спадкових прав посилюється.

Наслідки для британської монархії

Для реалізації цього плану парламенту доведеться внести зміни до Акту про престолонаслідування, що є рідкісним прецедентом у сучасній британській історії. Такий радикальний крок має на меті повністю розірвати зв’язок між короною та скандалами, що супроводжують діяльність Ендрю протягом останніх років. Підтримка цієї ініціативи ключовими міністрами свідчить про серйозність намірів влади остаточно вивести брата короля з офіційного життя країни.

Поліція продовжила обшуки у колишньому будинку експринца Ендрю через день після його арешту20.02.26, 15:02 • 2526 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоСвіт
Джеффрі Епштайн
Велика Британія