Уряд Великої Британії планує усунути принца Ендрю з лінії королівського спадкоємства

Фото: NEWS SYNDICATION

Британський уряд розглядає можливість прийняття спеціального закону для офіційного виключення Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з переліку претендентів на престол. Міністр оборони Люк Поллард підтвердив, що такий крок є доцільним для захисту репутації монархії незалежно від результатів поточного поліцейського розслідування через зв’язки Ендрю із засудженим фінансистом Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Це правильний крок. Ми маємо діяти зараз, щоб забезпечити стабільність інституції, оскільки світ спостерігає за цією справою – заявив Люк Поллард в ефірі BBC.

Кримінальне розслідування та правовий статус Ендрю

Ситуація навколо члена королівської родини загострилася після його арешту за підозрою у зловживанні службовим становищем. Хоча після 11-годинного допиту Ендрю звільнили під слідство, уряд вирішив розпочати юридичну процедуру його повної ізоляції від державних функцій.

Колишнього принца Ендрю звільнили з-під варти

Сам фігурант продовжує рішуче заперечувати будь-які правопорушення, проте політичний тиск на Даунінг-стріт щодо остаточного позбавлення його спадкових прав посилюється.

Наслідки для британської монархії

Для реалізації цього плану парламенту доведеться внести зміни до Акту про престолонаслідування, що є рідкісним прецедентом у сучасній британській історії. Такий радикальний крок має на меті повністю розірвати зв’язок між короною та скандалами, що супроводжують діяльність Ендрю протягом останніх років. Підтримка цієї ініціативи ключовими міністрами свідчить про серйозність намірів влади остаточно вивести брата короля з офіційного життя країни.

Поліція продовжила обшуки у колишньому будинку експринца Ендрю через день після його арешту