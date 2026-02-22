$43.270.00
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
22:57 • 3196 перегляди
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалихVideo
22:51 • 6972 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 25731 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 24717 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 32677 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 32220 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27001 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 23804 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 27477 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
NASA знову скасувала березневий запуск місії Artemis II навколо Місяця через технічну несправність ракети

Київ • УНН

 • 102 перегляди

NASA перенесло місію Artemis II через проблеми з подачею гелію в системі ракети Space Launch System. Це робить запуск у березні 2026 року неможливим, ракета буде транспортована до ангара для ремонту.

NASA знову скасувала березневий запуск місії Artemis II навколо Місяця через технічну несправність ракети
Фото: NASA

Агентство NASA офіційно оголосило про перенесення історичної місячної місії Artemis II через виявлені проблеми з подачею гелію в системі ракети Space Launch System. Масивний апарат доведеться зняти зі стартового майданчика та повернути до ангара для проведення складного ремонту, що робить запуск у березні 2026 року неможливим. Про це пише УНН.

Деталі

Я розумію, що люди розчаровані таким розвитком подій. Це розчарування найбільше відчуває команда NASA, яка невпинно працювала над підготовкою до цієї великої справи

– написав адміністратор NASA Джаред Айзекман у соцмережі X.

Інженери виявили переривання потоку гелію, необхідного для стабільної роботи систем ракети, у верхній частині апарата, побудованого компанією Boeing. За словами Айзекмана, усунути таку проблему безпосередньо на стартовому майданчику неможливо, тому ракету транспортують до будівлі складання у Космічному центрі Кеннеді.

NASA відкладає політ астронавтів на Місяць до березня через витік палива04.02.26, 03:33 • 4596 переглядiв

Примітно, що аналогічна несправність із гелієм уже фіксувалася під час першого випробувального польоту SLS ще у 2022 році, що вказує на системний характер проблеми.

Нові терміни та очікування першого польоту до Місяця

Рішення про ремонт було прийнято лише через добу після того, як NASA попередньо визначило дату старту на 6 березня. Тепер фахівці розглядають квітень як найбільш ранню можливість для наступної спроби відправити екіпаж із чотирьох осіб у подорож навколо Місяця.

Ця місія має стати першим польотом людини до супутника Землі за останні 50 років, тому агентство наголошує на пріоритетності безпеки астронавтів над швидкістю реалізації програми.

NASA планує перший пілотований політ до Місяця в межах програми Artemis у березні20.02.26, 19:25 • 4064 перегляди

Степан Гафтко

СвітТехнології
Техніка
Соціальна мережа
Boeing
NASA