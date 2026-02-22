NASA знову скасувала березневий запуск місії Artemis II навколо Місяця через технічну несправність ракети
NASA перенесло місію Artemis II через проблеми з подачею гелію в системі ракети Space Launch System. Це робить запуск у березні 2026 року неможливим, ракета буде транспортована до ангара для ремонту.
Агентство NASA офіційно оголосило про перенесення історичної місячної місії Artemis II через виявлені проблеми з подачею гелію в системі ракети Space Launch System. Масивний апарат доведеться зняти зі стартового майданчика та повернути до ангара для проведення складного ремонту, що робить запуск у березні 2026 року неможливим. Про це пише УНН.
Деталі
Я розумію, що люди розчаровані таким розвитком подій. Це розчарування найбільше відчуває команда NASA, яка невпинно працювала над підготовкою до цієї великої справи
Інженери виявили переривання потоку гелію, необхідного для стабільної роботи систем ракети, у верхній частині апарата, побудованого компанією Boeing. За словами Айзекмана, усунути таку проблему безпосередньо на стартовому майданчику неможливо, тому ракету транспортують до будівлі складання у Космічному центрі Кеннеді.
Примітно, що аналогічна несправність із гелієм уже фіксувалася під час першого випробувального польоту SLS ще у 2022 році, що вказує на системний характер проблеми.
Нові терміни та очікування першого польоту до Місяця
Рішення про ремонт було прийнято лише через добу після того, як NASA попередньо визначило дату старту на 6 березня. Тепер фахівці розглядають квітень як найбільш ранню можливість для наступної спроби відправити екіпаж із чотирьох осіб у подорож навколо Місяця.
Ця місія має стати першим польотом людини до супутника Землі за останні 50 років, тому агентство наголошує на пріоритетності безпеки астронавтів над швидкістю реалізації програми.
