НАСА снова отменило мартовский запуск миссии Artemis II вокруг Луны из-за технической неисправности ракеты
НАСА перенесло миссию Artemis II из-за проблем с подачей гелия в системе ракеты Space Launch System. Это делает запуск в марте 2026 года невозможным, ракета будет транспортирована в ангар для ремонта.
Агентство NASA официально объявило о переносе исторической лунной миссии Artemis II из-за выявленных проблем с подачей гелия в системе ракеты Space Launch System. Массивный аппарат придется снять со стартовой площадки и вернуть в ангар для проведения сложного ремонта, что делает запуск в марте 2026 года невозможным. Об этом пишет УНН.
Детали
Я понимаю, что люди разочарованы таким развитием событий. Это разочарование больше всего испытывает команда NASA, которая неустанно работала над подготовкой к этому великому делу
Инженеры обнаружили прерывание потока гелия, необходимого для стабильной работы систем ракеты, в верхней части аппарата, построенного компанией Boeing. По словам Айзекмана, устранить такую проблему непосредственно на стартовой площадке невозможно, поэтому ракету транспортируют в здание сборки в Космическом центре Кеннеди.
Примечательно, что аналогичная неисправность с гелием уже фиксировалась во время первого испытательного полета SLS еще в 2022 году, что указывает на системный характер проблемы.
Новые сроки и ожидания первого полета к Луне
Решение о ремонте было принято лишь спустя сутки после того, как NASA предварительно определило дату старта на 6 марта. Теперь специалисты рассматривают апрель как наиболее раннюю возможность для следующей попытки отправить экипаж из четырех человек в путешествие вокруг Луны.
Эта миссия должна стать первым полетом человека к спутнику Земли за последние 50 лет, поэтому агентство подчеркивает приоритетность безопасности астронавтов над скоростью реализации программы.
