НАСА снова отменило мартовский запуск миссии Artemis II вокруг Луны из-за технической неисправности ракеты

23:49 • 322 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
22:57 • 2314 просмотра
В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавшихVideo
22:51 • 6026 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 25473 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 24512 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 32570 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 32143 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 26971 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 23778 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27453 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
публикации
Эксклюзивы
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт

Эксклюзив

20 февраля, 10:00
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 70467 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 122302 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)
Truth Social

НАСА снова отменило мартовский запуск миссии Artemis II вокруг Луны из-за технической неисправности ракеты

Киев • УНН

 • 16 просмотра

НАСА перенесло миссию Artemis II из-за проблем с подачей гелия в системе ракеты Space Launch System. Это делает запуск в марте 2026 года невозможным, ракета будет транспортирована в ангар для ремонта.

НАСА снова отменило мартовский запуск миссии Artemis II вокруг Луны из-за технической неисправности ракеты
Фото: НАСА

Агентство NASA официально объявило о переносе исторической лунной миссии Artemis II из-за выявленных проблем с подачей гелия в системе ракеты Space Launch System. Массивный аппарат придется снять со стартовой площадки и вернуть в ангар для проведения сложного ремонта, что делает запуск в марте 2026 года невозможным. Об этом пишет УНН.

Детали

Я понимаю, что люди разочарованы таким развитием событий. Это разочарование больше всего испытывает команда NASA, которая неустанно работала над подготовкой к этому великому делу

– написал администратор NASA Джаред Айзекман в соцсети X.

Инженеры обнаружили прерывание потока гелия, необходимого для стабильной работы систем ракеты, в верхней части аппарата, построенного компанией Boeing. По словам Айзекмана, устранить такую проблему непосредственно на стартовой площадке невозможно, поэтому ракету транспортируют в здание сборки в Космическом центре Кеннеди.

Примечательно, что аналогичная неисправность с гелием уже фиксировалась во время первого испытательного полета SLS еще в 2022 году, что указывает на системный характер проблемы.

Новые сроки и ожидания первого полета к Луне

Решение о ремонте было принято лишь спустя сутки после того, как NASA предварительно определило дату старта на 6 марта. Теперь специалисты рассматривают апрель как наиболее раннюю возможность для следующей попытки отправить экипаж из четырех человек в путешествие вокруг Луны.

Эта миссия должна стать первым полетом человека к спутнику Земли за последние 50 лет, поэтому агентство подчеркивает приоритетность безопасности астронавтов над скоростью реализации программы.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Социальная сеть
Боинг
НАСА