NASA планирует первый пилотируемый полет на Луну в рамках программы Artemis в марте

NASA рассчитывает осуществить первый пилотируемый лунный полет в рамках программы Artemis уже в марте после успешного испытания заправки ракеты. Об этом пишет AP News, передает УНН.

Детали

В космическом агентстве сообщили, что во время второго теста обратного отсчета удалось избежать утечек жидкого водорода, которые ранее сорвали подготовку к запуску. После замены двух уплотнителей заправка ракеты прошла без существенных проблем, а отсчет дошел до запланированной отметки в 29 секунд.

В NASA отметили, что испытание стало важным шагом на пути возвращения США к пилотируемым миссиям в окололунное пространство. Агентство рассматривает возможность запуска миссии Artemis II уже с 6 марта с космического центра на мысе Канаверал во Флориде.

Экипаж из четырех астронавтов – трех граждан США и одного канадца – готовится к обязательному двухнедельному карантину. В марте у NASA будет только пять стартовых окон для запуска, после чего подготовку придется перенести на апрель.

В агентстве подчеркнули, что впереди еще финальная проверка готовности к полету. Если миссия состоится, это будет первый полет людей к Луне с 1972 года.

Напомним

