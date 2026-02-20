$43.270.03
ukenru
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
NASA планирует первый пилотируемый полет на Луну в рамках программы Artemis в марте

Киев • УНН

 • 1492 просмотра

NASA планирует первый пилотируемый полет на Луну в рамках программы Artemis в марте после успешного испытания заправки ракеты. Миссия Artemis II может стартовать уже 6 марта с четырьмя астронавтами на борту.

NASA планирует первый пилотируемый полет на Луну в рамках программы Artemis в марте

NASA рассчитывает осуществить первый пилотируемый лунный полет в рамках программы Artemis уже в марте после успешного испытания заправки ракеты. Об этом пишет AP News, передает УНН.

Детали

В космическом агентстве сообщили, что во время второго теста обратного отсчета удалось избежать утечек жидкого водорода, которые ранее сорвали подготовку к запуску. После замены двух уплотнителей заправка ракеты прошла без существенных проблем, а отсчет дошел до запланированной отметки в 29 секунд.

В NASA отметили, что испытание стало важным шагом на пути возвращения США к пилотируемым миссиям в окололунное пространство. Агентство рассматривает возможность запуска миссии Artemis II уже с 6 марта с космического центра на мысе Канаверал во Флориде.

Экипаж из четырех астронавтов – трех граждан США и одного канадца – готовится к обязательному двухнедельному карантину. В марте у NASA будет только пять стартовых окон для запуска, после чего подготовку придется перенести на апрель.

В агентстве подчеркнули, что впереди еще финальная проверка готовности к полету. Если миссия состоится, это будет первый полет людей к Луне с 1972 года.

Напомним

Международная группа исследователей зафиксировала необычную систему экзопланет, где скалистая планета находится дальше от звезды, чем ее газовые соседи. Эта структура противоречит традиционным представлениям об эволюции космоса.

Андрей Тимощенков

