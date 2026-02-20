$43.270.03
16:35 • 1978 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 8346 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 12860 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 14546 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 16999 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 32071 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 13366 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20182 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 50161 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82817 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
NASA планує перший пілотований політ до Місяця в межах програми Artemis у березні

Київ • УНН

 • 20 перегляди

NASA планує перший пілотований політ до Місяця в рамках програми Artemis у березні після успішного випробування заправки ракети. Місія Artemis II може стартувати вже 6 березня з чотирма астронавтами на борту.

NASA планує перший пілотований політ до Місяця в межах програми Artemis у березні

NASA розраховує здійснити перший пілотований місячний політ у рамках програми Artemis уже в березні після успішного випробування заправки ракети. Про це пише AP News, передає УНН.

Деталі

У космічному агентстві повідомили, що під час другого тесту зворотного відліку вдалося уникнути витоків рідкого водню, які раніше зірвали підготовку до запуску. Після заміни двох ущільнювачів заправка ракети пройшла без суттєвих проблем, а відлік дійшов до запланованої позначки у 29 секунд.

У NASA зазначили, що випробування стало важливим кроком на шляху повернення США до пілотованих місій у навколомісячний простір. Агентство розглядає можливість запуску місії Artemis II вже з 6 березня з космічного центру на мисі Канаверал у Флориді.

Екіпаж із чотирьох астронавтів – трьох громадян США та одного канадця – готується до обов’язкового двотижневого карантину. У березні в NASA буде лише п’ять стартових вікон для запуску, після чого підготовку доведеться перенести на квітень.

У агентстві наголосили, що попереду ще фінальна перевірка готовності до польоту. Якщо місія відбудеться, це буде перший політ людей до Місяця з 1972 року.

Нагадаємо

Міжнародна група дослідників зафіксувала незвичайну систему екзопланет, де скеляста планета знаходиться далі від зірки, ніж її газові сусіди. Ця структура суперечить традиційним уявленням про еволюцію космосу.

Андрій Тимощенков

