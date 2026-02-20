NASA планує перший пілотований політ до Місяця в межах програми Artemis у березні

NASA розраховує здійснити перший пілотований місячний політ у рамках програми Artemis уже в березні після успішного випробування заправки ракети. Про це пише AP News, передає УНН.

Деталі

У космічному агентстві повідомили, що під час другого тесту зворотного відліку вдалося уникнути витоків рідкого водню, які раніше зірвали підготовку до запуску. Після заміни двох ущільнювачів заправка ракети пройшла без суттєвих проблем, а відлік дійшов до запланованої позначки у 29 секунд.

У NASA зазначили, що випробування стало важливим кроком на шляху повернення США до пілотованих місій у навколомісячний простір. Агентство розглядає можливість запуску місії Artemis II вже з 6 березня з космічного центру на мисі Канаверал у Флориді.

Екіпаж із чотирьох астронавтів – трьох громадян США та одного канадця – готується до обов’язкового двотижневого карантину. У березні в NASA буде лише п’ять стартових вікон для запуску, після чого підготовку доведеться перенести на квітень.

У агентстві наголосили, що попереду ще фінальна перевірка готовності до польоту. Якщо місія відбудеться, це буде перший політ людей до Місяця з 1972 року.

