НАСА откладывает полет астронавтов на Луну до марта из-за утечки топлива

$42.970.16
50.910.12
ukenru
22:15 • 5480 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 11635 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 14170 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 15993 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 17215 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 13852 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 22166 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 30519 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16998 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24791 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.6м/с
80%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 11000 просмотра
Суд оставил под стражей полицейскую по делу о гибели 6-летней девочки в Прилуках3 февраля, 17:40 • 4808 просмотра
Украина и НАТО обсудили срочную помощь для восстановления энергосектора через механизм EADRCC3 февраля, 17:48 • 4406 просмотра
В российском белгороде произошел блэкаут: сообщается о ракетной атаке3 февраля, 17:56 • 4246 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 9158 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 23149 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 25207 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 64592 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 73744 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 56755 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Марк Рютте
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Запорожье
Польша
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 9186 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 11012 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 14686 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 21843 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 32898 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
ЧатГПТ
Дипломатка

НАСА откладывает полет астронавтов на Луну до марта из-за утечки топлива

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Миссия НАСА Artemis II отложена до марта из-за утечки водородного топлива во время генеральной репетиции. Эта неисправность возникла при заправке ракеты Space Launch System.

НАСА откладывает полет астронавтов на Луну до марта из-за утечки топлива
Фото: AP

Долгожданная миссия NASA Artemis II, которая должна была вернуть людей на Луну впервые за более чем полвека, отложена как минимум до марта. Причиной задержки стала утечка водородного топлива, обнаруженная во время критической генеральной репетиции на стартовой площадке Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Техническая неисправность возникла во время заправки гигантской ракеты Space Launch System (SLS) сверххолодным жидким водородом и кислородом. Инженеры зафиксировали утечку в районе соединения топливных линий, что заставило автоматику остановить обратный отсчет на отметке 5 минут 15 секунд. Это та же проблема, которая преследовала ракету во время ее дебютного испытания три года назад, поскольку водород является чрезвычайно летучей и легковоспламеняющейся молекулой.

НАСА отложило запуск миссии Artemis II из-за аномальных холодов на космодроме31.01.26, 15:44 • 4173 просмотра

На самом деле, это застало нас врасплох

– прокомментировал ситуацию Джон Ханикатт из NASA через несколько часов после внезапной остановки испытаний.

Он объяснил сложность работы с этим типом топлива: "Когда вы имеете дело с водородом, это небольшая молекула. Она обладает высокой энергией, и нам это нравится именно поэтому, и мы делаем все возможное".

Изменение графика и безопасность экипажа

Из-за инцидента четырех астронавтов – трех американцев и одного канадца – временно вывели из карантина. Задержка до марта позволит специалистам детально изучить данные, заменить уплотнители и провести еще одну полную генеральную репетицию заправки, прежде чем дать разрешение на пилотируемый полет.

Ранее NASA планировало осуществить запуск уже на текущей неделе, однако безопасность экипажа остается приоритетом. Сейчас официальные лица не называют точной даты повторного испытания, отмечая, что необходимо полностью устранить риски повторных утечек на сложном интерфейсе ракеты.

Утечка топлива во время репетиции Artemis II: NASA борется с проблемами за февральское окно запуска03.02.26, 01:58 • 19626 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Энергетика
Ассошиэйтед Пресс
НАСА
Флорида