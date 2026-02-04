НАСА откладывает полет астронавтов на Луну до марта из-за утечки топлива

Фото: AP

Долгожданная миссия NASA Artemis II, которая должна была вернуть людей на Луну впервые за более чем полвека, отложена как минимум до марта. Причиной задержки стала утечка водородного топлива, обнаруженная во время критической генеральной репетиции на стартовой площадке Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Техническая неисправность возникла во время заправки гигантской ракеты Space Launch System (SLS) сверххолодным жидким водородом и кислородом. Инженеры зафиксировали утечку в районе соединения топливных линий, что заставило автоматику остановить обратный отсчет на отметке 5 минут 15 секунд. Это та же проблема, которая преследовала ракету во время ее дебютного испытания три года назад, поскольку водород является чрезвычайно летучей и легковоспламеняющейся молекулой.

НАСА отложило запуск миссии Artemis II из-за аномальных холодов на космодроме

На самом деле, это застало нас врасплох – прокомментировал ситуацию Джон Ханикатт из NASA через несколько часов после внезапной остановки испытаний.

Он объяснил сложность работы с этим типом топлива: "Когда вы имеете дело с водородом, это небольшая молекула. Она обладает высокой энергией, и нам это нравится именно поэтому, и мы делаем все возможное".

Изменение графика и безопасность экипажа

Из-за инцидента четырех астронавтов – трех американцев и одного канадца – временно вывели из карантина. Задержка до марта позволит специалистам детально изучить данные, заменить уплотнители и провести еще одну полную генеральную репетицию заправки, прежде чем дать разрешение на пилотируемый полет.

Ранее NASA планировало осуществить запуск уже на текущей неделе, однако безопасность экипажа остается приоритетом. Сейчас официальные лица не называют точной даты повторного испытания, отмечая, что необходимо полностью устранить риски повторных утечек на сложном интерфейсе ракеты.

Утечка топлива во время репетиции Artemis II: NASA борется с проблемами за февральское окно запуска