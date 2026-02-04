NASA відкладає політ астронавтів на Місяць до березня через витік палива

Фото: AP

Довгоочікувана місія NASA Artemis II, яка мала повернути людей до Місяця вперше за понад пів століття, відкладена щонайменше до березня. Причиною затримки став витік водневого палива, виявлений під час критичної генеральної репетиції на стартовому майданчику Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Технічна несправність виникла під час заправки гігантської ракети Space Launch System (SLS) надхолодним рідким воднем та киснем. Інженери зафіксували витік у районі з’єднання паливних ліній, що змусило автоматику зупинити зворотний відлік на позначці 5 хвилин 15 секунд. Це та сама проблема, яка переслідувала ракету під час її дебютного випробування три роки тому, оскільки водень є надзвичайно леткою та легкозаймистою молекулою.

Насправді, це застало нас зненацька – прокоментував ситуацію Джон Ханікатт із NASA за кілька годин після раптової зупинки випробувань.

Він пояснив складність роботи з цим типом палива: "Коли ви маєте справу з воднем, це невелика молекула. Вона має високу енергію, і нам це подобається саме тому, і ми робимо все можливе".

Зміна графіку та безпека екіпажу

Через інцидент чотирьох астронавтів – трьох американців та одного канадця – тимчасово вивели з карантину. Затримка до березня дозволить фахівцям детально вивчити дані, замінити ущільнювачі та провести ще одну повну генеральну репетицію заправки, перш ніж дати дозвіл на пілотований політ.

Раніше NASA планувало здійснити запуск вже на поточному тижні, проте безпека екіпажу залишається пріоритетом. Наразі офіційні особи не називають точної дати повторного випробування, зазначаючи, що необхідно повністю усунути ризики повторних витоків на складному інтерфейсі ракети.

