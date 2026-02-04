NASA відкладає політ астронавтів на Місяць до березня через витік палива

$42.970.16
50.910.12
ukenru
22:15 • 4420 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
19:39 • 10637 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 13399 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 15283 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 16570 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 13596 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 21776 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 30107 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16915 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24690 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
0м/с
90%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 10447 перегляди
Суд залишив під вартою поліцейську у справі про загибель 6-річної дівчинки в Прилуках3 лютого, 17:40 • 4166 перегляди
Україна та НАТО обговорили термінову допомогу для відновлення енергосектору через механізм EADRCC3 лютого, 17:48 • 3758 перегляди
У російському Бєлгороді стався блекаут: повідомляється ракетну атаку3 лютого, 17:56 • 3596 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 8062 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 22694 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 24740 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 64202 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 73375 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 56464 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Запоріжжя
Польща
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 8106 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 10470 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 14440 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 21641 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 32726 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
ChatGPT
Дипломатка

NASA відкладає політ астронавтів на Місяць до березня через витік палива

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Місія NASA Artemis II відкладена до березня через витік водневого палива під час генеральної репетиції. Ця несправність виникла при заправці ракети Space Launch System.

NASA відкладає політ астронавтів на Місяць до березня через витік палива
Фото: AP

Довгоочікувана місія NASA Artemis II, яка мала повернути людей до Місяця вперше за понад пів століття, відкладена щонайменше до березня. Причиною затримки став витік водневого палива, виявлений під час критичної генеральної репетиції на стартовому майданчику Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Технічна несправність виникла під час заправки гігантської ракети Space Launch System (SLS) надхолодним рідким воднем та киснем. Інженери зафіксували витік у районі з’єднання паливних ліній, що змусило автоматику зупинити зворотний відлік на позначці 5 хвилин 15 секунд. Це та сама проблема, яка переслідувала ракету під час її дебютного випробування три роки тому, оскільки водень є надзвичайно леткою та легкозаймистою молекулою.

NASA відклала запуск місії Artemis II через аномальні холоди на космодромі31.01.26, 15:44 • 4171 перегляд

Насправді, це застало нас зненацька

– прокоментував ситуацію Джон Ханікатт із NASA за кілька годин після раптової зупинки випробувань.

Він пояснив складність роботи з цим типом палива: "Коли ви маєте справу з воднем, це невелика молекула. Вона має високу енергію, і нам це подобається саме тому, і ми робимо все можливе".

Зміна графіку та безпека екіпажу

Через інцидент чотирьох астронавтів – трьох американців та одного канадця – тимчасово вивели з карантину. Затримка до березня дозволить фахівцям детально вивчити дані, замінити ущільнювачі та провести ще одну повну генеральну репетицію заправки, перш ніж дати дозвіл на пілотований політ.

Раніше NASA планувало здійснити запуск вже на поточному тижні, проте безпека екіпажу залишається пріоритетом. Наразі офіційні особи не називають точної дати повторного випробування, зазначаючи, що необхідно повністю усунути ризики повторних витоків на складному інтерфейсі ракети.

Витік палива під час репетиції Artemis II: NASA бореться з проблемами за лютневе вікно запуску03.02.26, 01:58 • 19606 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Енергетика
Ассошіейтед Прес
NASA
Флорида