NASA відклала запуск місії Artemis II через аномальні холоди на космодромі
Київ • УНН
NASA перенесло запуск місячної ракети Artemis II з екіпажем щонайменше до 8 лютого 2026 року через несприятливі погодні умови у Флориді. Екстремальні холоди змусили скасувати критичне випробування із заправки паливом.
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вимушено перенесло перший запуск місячної ракети з екіпажем через несприятливі погодні умови у Флориді. Старт місії Artemis II, який мав відбутися найближчими днями, відтерміновано щонайменше до 8 лютого 2026 року через прогнозоване зниження температури до нуля градусів на місці запуску. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Екстремальні для Флориди холоди змусили фахівців скасувати критичне випробування із заправки 98-метрової ракети паливом, яке було заплановане на суботу. Наразі інженери використовують спеціальні обігрівачі, щоб підтримувати необхідну температуру всередині капсули Orion, та адаптують системи очищення ракети до роботи в умовах низьких температур. Генеральна репетиція старту тепер перенесена на понеділок, проте подальший графік повністю залежить від примх погоди.
NASA прискорює запуск екіпажу на МКС після медичної евакуації29.01.26, 17:42 • 3844 перегляди
Будь-які додаткові затримки призведуть до щоденних змін у планах
Через астрономічні особливості польоту агентство має лише триденне вікно у лютому для відправки чотирьох астронавтів до Місяця.
Пріоритети та логістичні виклики
Командир екіпажу Рід Вайзман та його команда наразі перебувають на карантині у Х'юстоні, очікуючи дозволу на прибуття до Космічного центру Кеннеді. Ситуацію ускладнює необхідність термінового запуску нового екіпажу на МКС, проте керівництво місії вже визначило запуск до Місяця як пріоритетний. Якщо старт Artemis II не вдасться здійснити до 11 лютого, місію доведеться перенести на березень 2026 року, що змінить графік роботи всієї космічної галузі США.
Це досить захопливий час – бути частиною NASA, коли ми намагаємося запустити дві великі місії майже одночасно
Він підкресив історичну важливість моменту, адже це перший пілотований політ до Місяця з часів завершення програми "Аполлон" у 1972 році.
Ракета NASA для місії Artemis 2 прибула на стартовий майданчик: запуск заплановано на лютий18.01.26, 03:36 • 5260 переглядiв